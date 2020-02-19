Коронавирус и грипп: вирусолог рассказала, как можно и как нельзя противостоять вирусам. Часть II

(Продолжение. Начало читайте в первой части)

– То есть, животных опасаться не стоит? Несет ли вообще угрозу новый вирус для домашних питомцев?

– Если вы постоянно контактируете со своими животными, а ваши животные не контактируют с другими животными и больными людьми – конечно, не нужно опасаться. Снова упомяну книгу Дж. Даймонда. Там приведены множественные свидетельства, подтверждающие мнение о том, что европейцы были более устойчивы к вирусам, потому что содержали своих животных в тех же домах, в которых жили сами. Взаимный тесный контакт обеспечивал постепенную адаптацию людей к тем вирусам, которые переносят животные, и наоборот. И когда европейцы захватывали Латинскую Америку и привозили туда своих питомцев, домашних животных (коз, лошадей, собак), высокая смертность местного населения от новых инфекций была обусловлена тем, что они не были адаптированы к привезенным вирусам. То есть, вместе с миграцией людей и животных распространялись и их вирусы.

При этом я повторю, что в нас самих живет огромное количество вирусов, которые нам не приносят никакого вреда. Это наши конститутивные вирусы, которые регулируют численность наших микроорганизмов, живут в нас и положительно влияют на наше общее самочувствие. Они в нашем организме выполняют нужную работу, регулируя численность микрофлоры. А вот когда эти вирусы погибают, микрофлора, в том числе патогенная, выходит из-под контроля и причиняет вред.

По поводу вреда для домашних животных – не могу ничего сказать. Во-первых, не все вирусы, опасные для людей, являются таковыми для домашних животных. А новый коронавирус еще до конца не изучен, и его патогенность еще нужно исследовать.

Во-вторых, животному нужно где-то встретиться с источником заражения – маловероятно, что собака, живущая в доме, принесет COVID-19 с улицы, поскольку вирус в окружающей среде нестоек (даже если на земле останется мокрота инфицированного, вирус в ней погибнет в считанные минуты), и вряд ли кто-то посторонний будет кашлять или чихать на животное. Так что тут, скорее всего, вы можете принести вирус своему питомцу, поскольку посещаете места массового скопления людей.

Маски - не лучший метод профилактики Дело

– Почему вирусы (не только COVID-19, но и грипп) распространяются так быстро?

– Тут ничего нового сказать не могу. Дело не в какой-то особенности этих вирусов "летать" по воздуху на большие расстояния или еще чего-то. Самое главное, что, когда человек заболел, ему нужно находиться дома, а не ходить по улице, не ездить в транспорте, не ходить в аптеку или магазин. Иначе он "делится" своим вирусом со всеми окружающими.

Да, наша реформированная система здравоохранения сейчас такова, что, с точки зрения эпидемиологии, сама способствует распространению вирусных инфекционных заболеваний среди населения: скорую не вызвать, врача на дом не позвать, и пациенту с температурой приходится или тихо болеть дома без адекватной врачебной помощи, или ехать в поликлинику, заражая по маршруту всех остальных. Это и объясняет такую скорость распространения вирусов.

Кстати, похожая система здравоохранения действует и в Китае. Если вследствие жестких карантинных мероприятий, ограничивающих передвижение местного населения, распространяемость COVID-19 и оказалась очень низкой, то из-за существующей системы здравоохранения данные о выявляемости заболевших не соответствуют действительности: они резко занижены. Поэтому и говорят о высоких показателях смертности, поскольку в медучреждения заболевшие обращаются только в критических случаях, предпочитая во всех остальных заниматься самолечением, применяя средства народной медицины. Хотя, если проанализировать уже озвученные данные по смертности от COVID-19 с международными данными смертности по гриппу, то они критически не отличаются друг от друга: находятся в пределах 1-2% от числа заболевших.

В идеале, чтобы снизить скорость распространения инфекции и тем самым ускорить выздоровление, нужно при первых симптомах оставаться дома (либо же быть доставленным в больницу машиной скорой помощи), получить полноценную консультацию врача с индивидуальными рекомендациями относительно лечения, выполнять их, соблюдать постельный режим, регулярно проветривать помещение и обеспечить его ежедневную влажную уборку дезинфицирующими средствами.

– По каким симптомам можно различить коронавирус, грипп и прочие ОРВИ?

– Для больного это не играет никакой роли. Врач по определенным симптомам и тестам может определить, какой именно инфекционный агент вызвал заболевание, но грамотно это можно сделать в условиях медучреждения. А в быту пациенту самостоятельно определить, грипп у него или же коронавирус, достаточно сложно (симптомы у всех приблизительно похожи: лихорадка, ломота, слабость, тошнота, диарея, одышка, кашель и т.д.). Да и в принципе нет в этом смысла – это не столь важно для тех, кто уже заболел. Что действительно очень важно – обращаться за консультацией к врачу, а не заниматься самолечением. Только врач может назначить адекватные препараты, рассказать схему их применения.

– Какое есть специфическое и неспецифическое лечение коронавируса и гриппа? Работают ли противовирусные препараты?

– По поводу специфических препаратов – сложный вопрос. Дело в том, что о специфических препаратах против коронавируса пока не говорят: основное лечение – симптоматическое. Да и вообще, специфических препаратов против вирусов мало, преимущественно речь идет о специфической профилактике – вакцинации. И в этом направлении идет интенсивная работа, особенно по вирусу гриппа: региональные центры мониторинга по заболеваемости на грипп есть по всей планете (у нас – в Институте эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского АМН Украины в Киеве). На основании собранных данных делают прогноз относительно того, какой штамм вируса будет циркулировать в предстоящий эпидемический сезон. И производят соответствующую вакцину.

Анализ причин тяжелого течения заболеваний, вызванных новыми, выделенными в 2000-х годах, коронавирусами позволил связать его с гиперактивацией противовирусной иммунной реакции, сопровождающейся нарушением циркуляции крови в зоне воспаления, а также повышенной отечностью, связанной со способностью некоторых белков вируса вызывать слияние клеток. В таких условиях применять препараты-иммуностимуляторы опасно, поскольку они вызывают продукцию большого количества цитокинов – специфических низкомолекулярных белковых молекул, активирующих иммунный ответ. Такая активация в условиях системного воспаления, инициированного вирусной инфекцией, может сопровождаться чрезвычайно бурной и опасной для жизни реакцией, получившей название "цитокиновый шторм". С другой стороны, применение сыворотки переболевших и выздоровевших людей – она содержит в высокой концентрации антитела против вируса (так называемая пассивная иммунизация) – для лечения тяжелых форм коронавирусной инфекции, очень эффективно, хотя должно проводиться только в условиях стационара в связи с возможностью анафилактической реакции пациентов.

Есть ряд препаратов, препятствующих проникновению вируса внутрь клетки, связывающихся с его поверхностными рецепторами. Но они более эффективны при наружном применении, поскольку предотвращают развитие инфекционного процесса в момент контакта организма с инфекционным агентом.

Препараты, эффективные в условиях развития инфекционного процесса, должны действовать непосредственно на внутриклеточные процессы, инициированные попаданием вируса, блокировать его размножение в клетке. Их есть смысл применять, когда уже инфекция проникла внутрь, а не с целью профилактики.

Сейчас появились сообщения, что для лечения коронавирусной инфекции в Китае начали применять японский препарат фавипиравир, который избирательно (не влияя на нуклеиновые кислоты клетки) угнетает вирусный фермент, обеспечивающий синтез вирусных нуклеиновых кислот. Препарат неспецифичен, поскольку эффективен против широкого спектра вирусов, включая вирус Эбола, вирус Зика, вирус бешенства, энтеровирус, вирус гриппа и других.

Среди украинских фармпроизводителей Фармак уже успел заявить о возможной (не подтвержденной клинически) эффективности против коронавирусов энисаниума иодида (коммерческое название – Амизон). Предполагается, что поскольку препарат блокирует в экспериментальных условиях в культуре чувствительных клеток образование структурного N-гена, он будет угнетать сборку вирусного нуклеокапсида, то есть последний этап размножения вируса внутри клетки.

Мой личный, более чем 20-летний, опыт изучения противовирусной эффективности тилорона дигидрохлорида (действующее вещество препарата Амиксин), его структурных аналогов и производных, синтезированных в ФХИ им. О.А. Богатского НАН Украины, позволяет предполагать возможную эффективность применения Амиксина в условиях коронавирусной инфекции. Это обусловлено известными особенностями начальных этапов репродукции вируса, структурой его нуклеиновой кислоты и показанной нами ранее способностью тилорона дигидрохлорида образовывать стабильные молекулярные кластеры с уридином. На уровне клетки такое взаимодействие с ключевой (лидерной) – содержащей уридин – последовательностью нуклеиновой кислоты коронавируса должно реализоваться в остановке инфекционного процесса практически "в зародыше". То есть, применяя Амиксин как лечебный противовирусный препарат на начальных этапах инфекционного процесса, можно эффективно блокировать его. И такой механизм действия неспецифичен, он не зависит от типа вируса: если есть этап размножения вируса, чувствительный к действию препарата, он будет его блокировать. Подобными свойствами обладает не только Амиксин. Именно, исходя из этой логики, и пробуют применять сейчас для лечения COVID-19 антиретровирусные препараты, которые, как показано ранее, способны блокировать определенные этапы синтеза нуклеиновых кислот ВИЧ. Наверное, они могут быть эффективными, хотя на самом деле сложно оценить необходимость такой терапии: если она помогает – хорошо, но при этом она может оказаться чересчур "тяжелой артиллерией" вследствие общей высокой токсичности антиретровирусных препаратов.

У противовирусных препаратов должна быть четко определена активность против конкретных вирусов, таковы законы научного медицинского сообщества. Но такой подход одновременно и ограничивает спектр применения противовирусных препаратов, а в условиях форс-мажора является причиной лихорадочного поиска на предмет активности самых разнообразных препаратов среди уже известных. Поэтому, чтобы быть готовыми к различным непрогнозируемым ситуациям, разумно иметь в арсенале те препараты, которые обладают широким спектром противовирусной активности. Кстати, в Китае о тилороне дигидрохлориде знают, производят, изучают его свойства, мониторят публикации о нем, в том числе интересуются и нашими работами по этой теме.

Кроме исследования механизма противовирусной активности Амиксина, его производных и структурных аналогов, еще одним направлением наших работ является изучение противовирусных свойств наноматериалов, в частности, наночастиц диоксида церия. И здесь нами получены очень весомые инновационные результаты. То есть сейчас, когда остро стоит необходимость применения высокоэффективных неспецифических противовирусных препаратов, у нас есть собственные, готовые для внедрения, серьезные разработки. Но это тема уже другого интервью.

В лечении коронавируса важен правильный подбор препаратов Дело

– И последний вопрос, который волнует украинцев больше всего: каков механизм передачи нового коронавируса и как от него защититься?

– В окружающую среду вирусные частицы попадают в процессе кашля, чихания и т.п., возможно, в том числе, и дефекации. Но основной способ передачи COVID-19, как и всех известных респираторных вирусов, воздушно-капельный: от зараженного человека к здоровому, потому первый способ защиты от возможного инфицирования – не посещать людных мест без излишней необходимости, особенно – людям из группы риска, ограничить прямые контакты с людьми, имеющими признаки ОРВИ.

На маски я бы не уповала (приходилось видеть много рекомендаций в интернете, мол, везде нужно в маске ходить). Да, ее целесообразно надевать на короткое время, если вы сами заражены и хотите предотвратить передачу вируса другим (например, если вы находитесь в приемной врача), либо для профилактики, когда спускаетесь, например, в метро, где много людей и нет нормальной циркуляции свежего воздуха (тогда маска надевается непосредственно перед входом и снимается сразу после того, как вы вышли на улицу – маску завязать в пакет и утилизировать).

В остальных случаях ношение ее не то, что не защищает от вируса, а наоборот, повышает шансы заражения (не только коронавирусом, но и другими респираторными вирусами, в частности, гриппом).

Дело в том, что маски задерживают в себе микробов, которые в них выдыхаются. Кроме того, мы выдыхаем увлажненный воздух, но при испарении влаги происходит снижение его температуры. То есть под маской температура ниже, чем температура окружающего воздуха. А когда температура снижена в зоне дыхательных путей, макрофаги – клетки, которые отвечают за иммунный ответ, теряют от холода подвижность, и соответственно, ослабляется местный иммунный ответ. То есть, нося маску, мы, фактически, создаем благоприятные условия для того, чтобы захватить любого нового инфекционного возбудителя.

А вот проветривание помещения (и рабочего, и жилого) – это действительно важно. Сейчас повышенная склонность заболеть респираторными заболеваниями связана с тем, что воздух в помещениях по влажности напоминает пустыню (его высушивают батареи, кондиционеры, калориферы). В таких условиях слизистая подсыхает и становится более восприимчива к вирусам. Когда мы проветриваем помещение (офис, спальню, кухню и т.д.), происходит не только больший доступ кислорода, но и увлажнение, озонирование и даже обработка ультрафиолетом (если в помещение через открытое окно светит солнце), что способствует нейтрализации вирусов и предотвращению инфицирования.

Поскольку заразиться можно и притрагиваясь грязными (содержащими на поверхности капельки с возбудителем) руками к слизистой глаз, носа, рта, нужно не забывать о личной гигиене – часто мыть руки теплой водой с мылом, чаще умываться, особенно по возвращению с улицы.

Для профилактики заболевания неплохо бы промывать и увлажнять слизистую носа, например, слабым солевым раствором. Для дополнительной эффективности можно также орошать нос препаратами интерферона, обеспечивающими неспецифическую антивирусную защиту, поскольку интерферон, входящий в их состав, – это гликопротеид, который продуцируется клетками в ответ на вирусную инфекцию. Он является своего рода SOS-сигналом для всех остальных клеток о том, что надо быть "бдительными" и привести все силы в состояние боевой готовности. После контакта с интерфероном клетки становятся нечувствительными (на 4-6 часов) к инфицированию вирусами.

И еще очень важный момент в профилактике – адекватное питание. В вашем рационе должно быть много белков (лучше – животных, поскольку в продуктах растительного происхождения нет достаточного количества витамина В12, который играет важную роль в кроветворении, а это непосредственно связано с формированием полноценного иммунного ответа). Поскольку антитела, которые выделяются клетками иммунной системой в ответ на вторжение вируса – белковой природы, то если в организме белка недостаточно, защитная реакция будет слабой, либо вовсе отсутствовать. Также для иммунитета важны и витамины, потому овощи, фрукты и ягоды должны присутствовать на вашей тарелке в достаточном количестве ежедневно.

Желаю всем крепкого здоровья, не паниковать и не болеть!

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