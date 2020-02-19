Коронавирус и грипп: вирусолог рассказала, как можно и как нельзя противостоять вирусам

Пока весь мир напряженно ищет способы противостояния новому коронавирусу COVID-19, над Украиной нависла угроза эпидемии не менее опасного возбудителя – гриппа, вполне способного спровоцировать все ту же смертельную вирусную пневмонию.

Откуда берутся новые инфекции и почему возникают эпидемии? Где может подстерегать истинная угроза и как ей противостоять? За ответами на эти вопросы журналист MedOboz обратился к кандидату биологических наук, старшему научному сотруднику отдела проблем интерферона и иммуномодуляторов Института микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН Украины, вирусологу Надежде Жолобак.

Новости В ВОЗ раскрыли неожиданную правду о коронавирусе

– Надежда Михайловна, расскажите, пожалуйста, о коронавирусах: когда были открыты и почему их именно так назвали?

– Первые сообщения о коронавирусе появились в 1965 году. И связаны они были с проявлением респираторных и желудочно-кишечных инфекций у взрослых и детей. С этого момента начались активные исследования, связанные с изучением молекулярной структуры вируса, как он размножается внутри клетки, и уже к концу 80-х – началу 90-х годов было четко описано, как происходит его репродукция, выход из клетки и влияние на организм во время заболевания.

К сегодняшнему моменту известно, что механизмы размножения одинаковы для всех коронавирусов – и для старых, и для новых.

А приставку "корона" этот вид вирусов получил просто потому, что на электронно-микроскопических снимках мы видим круглую вирусную частицу, покрытую сверху шиповидными отростками, чем-то напоминающими корону.

Коронавирус - красив и опасен Правда

– Вы говорите, что у всех коронавирусов похожие механизмы размножения. Почему тогда при появлении новых видов часто происходит острая реакция у людей, возникают эпидемии и появляется столько трудностей с лечением зараженных пациентов, как это происходит сейчас с китайским COVID-19?

– Дело в том, что новизна нового вида вируса состоит не столько в принципах его размножения в клетке, а именно в особенностях строения его поверхности. Каждый новый штамм отличается от старого тем, что на его поверхности присутствуют другие, несколько измененные, белки.

И если на старые вирусы наша иммунная система уже знает, как отвечать, то при попадании нового вируса, с измененными поверхностными белками, нужно время, чтобы сформировать специфический иммунный ответ. То есть, появление любого нового вируса с измененной поверхностью приводит к тому, что организму нужно выработать определенные антитела против патогена. Так же и с лечением: те препараты, которые воздействуют на уже известные вирусы, далеко не всегда эффективны против новых.

– Человечество столкнулось с коронавирусом и угрозой вызванной им пандемии не впервые. Какие прогнозы по выявленному вирусу COVID-19?

– Действительно, за последние 20 лет коронавирусы всколыхнули мир трижды: в 2003-2004 году вспыхнула эпидемия SARS, в 2012-2013 – MERS и в 2019-м – новый китайский COVID-19.

Так же, как и сейчас, тогда вспышки вызвали страшную шумиху: атипичная пневмония, нет эффективного лечения и т.д. И где эта угроза сейчас? Ее нет. И я уверена, что так же будет и с выявленным коронавирусом COVID-19.

Дело в том, что человеческая популяция всегда адаптируется к появлению новых вирусов. И не только человеческая, любые живые существа. Например, давайте вспомним африканскую чуму свиней: еще лет 5 тому назад в Европе была паника по поводу этого вируса. А сейчас часто что-то слышите об этом? Нет, только изредка.

И так происходит всегда, поскольку для всех вирусов характерна такая стратегия: он "не заинтересован" в том, чтобы убивать свою "жертву", его "задача" – размножаться, распространяться и максимально длительно сохраняться в организме хозяина.

Первичная эпидемия, пройдя один раз, приводит к тому, что у живых организмов формируется защитная реакция, то есть, мы становимся малочувствительными или нечувствительными к ним.

Опять же, африканская чума свиней в Европе сейчас уже никого практически не волнует потому, что произошла адаптация вируса к новым условиям, и чувствительные организмы приспособились к сосуществованию с ним.

Такие процессы взаимоприспособления происходят с каждым вирусом, попадающим в новую экологическую нишу.

– Откуда вообще берутся новые вирусы, в том числе и новый коронавирус?

– А кто сказал, что он новый? Он нововыявленный – это да, но вполне возможно, что он давно существовал в своем природном очаге и не представлял угрозы для тех, кто с ним сосуществовал.

Мы ведь вообще узнаем новые вирусы "благодаря" человеческой активности. Люди всегда осваивали новые территории и попадали в природные очаги того или иного инфекционного агента. Так, есть природные очаги клещевого энцефалита, вируса Эбола, вируса Зика, африканской чумы свиней и т.д. Все вирусы, попадая – благодаря человеческой деятельности – из своего природного очага в любое другое место, где их раньше не было, начинают осваивать эту территорию, и это "освоение территории" вирусами как раз и означает возникновение первичной эпидемии. Пройдет адаптация – опасность существенно уменьшится, или сойдет на нет.

Обратите внимание, что чаще всего вспышки вирусных инфекций появляются не там, где имеется природный очаг вируса. Возьмем для примера вирус Зика. Его ареал существования – Центральная Африка, а вспышка болезни случилась в Латинской Америке. И все потому, что побывав в Центральной Африке, после контакта с возбудителем и возвратившись в Латинскую Америку, инфицированные люди сами и обеспечили миграцию вируса Зика на территорию, где местное население вовсе не адаптировано к нему. С вирусом Эбола приблизительно так же: заболевали те, кто попадал в зону природного очага этой инфекции извне, и распространяли его дальше.

С гриппом – похожая история. Мы гриппом болеем зимой, хотя вообще-то это летняя инфекция, и переносят его нам, в основном, птицы с юга (или мы сами его привозим оттуда). А активно болеть гриппом мы начинаем именно в зимний период только по той причине, что из-за похолодания, снижения температуры воздуха, изменения характера питания и прочих внешних факторов снижается устойчивость нашего организма.

Предполагают, что существует более ста миллионов вирусов, хотя их может и миллиарды. С большинством из них мы не знакомы, не догадываемся об их существовании, а узнаем лишь тогда, когда вторгаемся в естественную среду их циркуляции. И вот когда происходит острая реакция и активное распространение вируса, поднимается шумиха. А ведь естественно, что заболеваем, ведь вошли в ту зону, где раньше этот вирус был, где уже все адаптировались к нему и он к ним. То есть, вмешиваясь в стабильный биогеоценоз и нарушая "идиллию", мы расплачиваемся острыми, часто – тяжелыми инфекциями.

Добавлю еще, что есть великолепная книга "Ружья, микробы и сталь" американского ученого Джареда Даймонда, в которой он проанализировал, как эпидемии и человеческая активность влияли на развитие цивилизаций. И в этой составляющей именно вирусы играли огромную роль: они влияли на результаты войн, изменяли карты мира и вполне может быть, что сегодняшняя ситуация с новым коронавирусом тоже может быть каким-то образом связана даже не столько со случайностью, а иметь некоторую политическую составляющую.

Тотальная дезинфекция в Китае Правда

– То есть, предположения, что новый китайский коронавирус возник неспроста и является неким биологическим оружием, имеют право на существование?

– Любые теории имеют такое право. Тот, кто их выдвигает, наверное, чем-то руководствуется. Но, с точки зрения вирусологии, я, честно говоря, затрудняюсь ответить. Маловероятно, что вирус создан как биологическое оружие, но ясно, что ситуацию с коронавирусом пытаются использовать на внешней и внутренней политической арене для расшатывания ситуации в Китае.

– Говорят, новый коронавирус мутировал и изменились пути его передачи: раньше это был путь "животное-человек", в после мутации – еще и "человек-человек". Почему вирус мутирует и означает ли, что каждая мутация делает его более агрессивным?

– Это не совсем верно. Дело в том, что коронавирусы, а их сейчас известно 40 видов, объединенных в два подсемейства, поражают и животных, и людей.

И сейчас коронавирусы являются характерными инфекциями для детских коллективов (вызывают либо нарушения функционирования желудочно-кишечного тракта, либо воспаления верхних дыхательных путей). Взрослые также болеют, просто для них "старые" виды вирусов практически непатогенны, так как с ними им приходилось сталкиваться в более раннем возрасте.

К сведению, у 80% людей определяются антитела к коронавирусу. Просто не к новому COVID-19, а к другим, с которыми они контактировали ранее. Да и вообще не известно, как на COVID-19 отреагирует конкретно каждый из нас: вызовет он сильную реакцию, или заболевание пройдет практически незаметно.

Важно еще и понимать, что есть так называемая группа риска: маленькие дети и пожилые люди. Ведь у первых еще не сформирован иммунный ответ, у вторых – уже идет его инволюция, то есть, снижение иммунологической защиты. Кроме ослабленного иммунного ответа, во время инфекции существенно усиливается нагрузка на сердечно-сосудистую систему и дезинтоксикационную функцию печени и почек: у маленьких детей эти органы перегружены, вследствие интенсивного роста, а у пожилых – "изношены", есть "букет" хронических нарушений. Соответственно и те, и другие более склонны тяжело переносить болезни, поэтому и смертность от респираторных заболеваний в этих возрастных группах выше.

Для здоровых же людей среднего возрастного периода никаких критических моментов (конечно, если не принимать во внимание индивидуальные особенности) нет.

Теперь, что касается мутаций – вы имеете в виду видео с обращением медсестры из Китая, где она говорила о некой второй волне мутации нового коронавируса, после которой "мы все умрем"? Хочу сразу отметить, что это "страшилка из шкафа".

Во-первых, медсестра – не ученый и не может даже отдаленно спрогнозировать, что будет с вирусом и что будет с нами.

Во-вторых, мутации происходят постоянно, и не только с вирусами, а во всех клетках. Процесс изменения генетического материала – это закономерный постоянный процесс. И наши клетки также постоянно меняются, просто у нас есть иммунная система, которая удаляет мутировавшие клетки, либо же они саморазрушаются, когда становятся нежизнеспособными.

То есть никуда от этого не деться, это норма жизни, впадать в панику от которой не стоит.

(Продолжение читайте во второй части)

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