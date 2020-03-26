Коронавирус и гипертония: ученые установили связь

Ученые установили связь между коронавирусом COVID-19, пандемия которого распространилась на весь мир, и гипертонией.

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Как пишут "Известия", исследование клинического течения COVID-19 и факторов риска, которые влияют на смертность среди взрослых пациентов Ухане, провели китайские ученые.

В ходе изучения были изучены данные 191 зараженного, из которых 137 излечились, а 54 умерли.

Оказалось, что от гипертонии страдал каждый второй госпитализированный пациент. При этом популярные лекарства, которые регулируют кровяное давление, могут ухудшить прогноз при коронавирусной инфекции, подчеркнули эксперты.

Ученые также напомнили, что коронавирус наиболее опасен для людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ученые пришли к выводу, что коронавирус дольше всего "живет" на пластике и нержавейке. В частности, на поверхностях из этих материалов он способен оставаться активным в течение двух-трех дней после заражения.

Врач-реаниматолог объяснил, почему жара, в том числе и самая горячая сауна, не сможет вылечить от коронавируса COVID-19.

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