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/ Пульмонология

Коронавирус и гипертония: ученые установили связь

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Ученые установили связь между коронавирусом COVID-19, пандемия которого распространилась на весь мир, и гипертонией.

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Как пишут "Известия", исследование клинического течения COVID-19 и факторов риска, которые влияют на смертность среди взрослых пациентов Ухане, провели китайские ученые.

В ходе изучения были изучены данные 191 зараженного, из которых 137 излечились, а 54 умерли.

Коронавирус и гипертония: ученые установили связь

Оказалось, что от гипертонии страдал каждый второй госпитализированный пациент. При этом популярные лекарства, которые регулируют кровяное давление, могут ухудшить прогноз при коронавирусной инфекции, подчеркнули эксперты.

Ученые также напомнили, что коронавирус наиболее опасен для людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Тег
гипертония
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