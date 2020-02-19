Эвакуация украинцев из Китая: врач развеяла миф о "зараженном самолете"

Самолет Boeing 737-700 NG украинского лоукостера SkyUp, который эвакуирует украинцев из китайского Уханя из-за эпидемии коронавируса, после дезинфекции сможет вернуться на обычные рейсы.

Будущие пассажиры могут не опасаться "подцепить" заболевание в этом самолете, заверила в эфире ObozTV врач-инфекционист Евгения Менжулина.

"Самолет будет проходить все меры по дезинфекции. После этого его можно использовать повторно... Есть определенные алгоритмы, специфические средства для обработки. Поэтому в принципе нет никакой угрозы, что распространится инфекция", – объяснила медик.

Кроме того, по ее словам, анализ вирулентных свойств коронавируса COVID-2019 показал, что инфекция не способна длительное время держаться на поверхности.

"Хлоросодержащие средства, которые будут использованы для дезинфекции, плюс наложенный на этот самолет карантин – и в дальнейшем он сможет спокойно выполнять свои рейсы и быть безопасным для перевозок пассажиров", – отметила Менжулина.

Эвакуация украинцев из Уханя china.mfa.gov.ua

Врач также прокомментировала прогресс в лечении коронавируса, достигнутый за последнее время. Она предупредила, что COVID-2019 еще недостаточно изучен.

"Свойства вируса до конца еще неизвестны. И если сейчас пошла светлая полоса – не факт, что за ней не последует темная. Да, количество выздоровевших больше погибших. Также есть идея китайских врачей использовать плазму людей, которые выздоровели, чтобы формировать иммунологические препараты. Но как себя поведет инфекция дальше... Это слишком короткий период для эпидемиологической разведки. Мы не можем давать окончательные комментарии по поводу инфекционного периода и поведения этой инфекции среди населения", – констатировала Менжулина.

Эвакуация украинцев из Уханя china.mfa.gov.ua

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