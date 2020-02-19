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/ Пульмонология

Эвакуация из Китая: врач рассказала, как коронавирус может попасть в Украину

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Человек может быть носителем коронавируса COVID-2019 даже при отсутствии симптомов.

Об этом предупредила в эфире ObozTV заслуженный врач Украины Ольга Богомолец, комментируя эвакуацию украинцев из Китая. По ее словам, эвакуированных нельзя размещать в крупных городах, но если правильно соблюсти все карантинные условия – то рисков крайне мало.

"По моей информации, скорее всего, этих пациентов планируют перевезти на западную Украину и там разместить. Но отказ официальной власти и представителей МОЗ сообщить даже членам штаба, куда будут везти эвакуированных, свидетельствует о непрофессионализме и неподготовленности", – отметила Богомолец.

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Медик разъяснила, что вирус может "выйти" за пределы карантинного помещения только вместе с людьми-носителями инфекции.

"Если правильно созданы карантинные условия, соблюдены все меры дезинфекции – то рисков нет", – заверила она, но напомнила, что санитарная служба в Украине практически полностью разрушена.

"Понятно, что в крупные города нельзя отвозить этих людей, это неправильно. Они должны быть размещены отдельно от большого города, в специально отведенном помещении", – уточнила врач.

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Богомолец предупредила, что экипаж самолета также должен пройти 14-дневный карантин.

"Если воздух в кабине (пилотов. – Ред.) не будет отделен от общего воздуха в салоне самолета, то, конечно, существует риск, что вирус будет циркулировать. И те, кто находятся в самолете, могут его получить. Поэтому пилоты и люди, которые будут обслуживать этот рейс, просто тоже должны отбыть 14-дневный карантин. Тогда риски нивелируются", – пояснила она.

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По мнению Богомолец, сейчас Украина не готова к возможной вспышке коронавируса.

"Что касается самой болезни. Почему такая мировая паника? На самом деле, уровень смертности не очень большой в сравнении с другими вирусами, например SARS, где умирали 10% зараженных. Уровень смертности (от COVID-2019. – Ред.) 3%, даже 2,5%. Но болезнь опасна тем, что уровень контагиозности, т.е. заразности, очень высокий. Из-за этого от этого вируса уже умерло больше человек, чем от SARS", – предостерегла врач.

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Коронавирус Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Ольга Богомолец
Место
Украина
Теги
вирус Министерство здравоохранения
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