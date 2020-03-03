Коронавирус добрался уже до 64 стран: США назвали дату выхода лекарства

По состоянию на утро вторника, 3 марта, количество зараженных новым типом коронавируса COVID-19 во всем мире составило 90 182 человек, скончались от заболевания уже 3177 пациентов.

Об этом сообщает South China Morning Post. А вот побороли болезнь уже более 48 тысяч человек.

При этом вице-президент Соединенных Штатов Америки Майкл Пенс на брифинге в Белом доме сообщил, что новые лекарства для оказания помощи тем, кто заразился коронавирусом, могут быть готовы в США летом или в начале осени.

"Вакцина от коронавируса может не быть доступна к концу этого года или начале следующего. Однако лекарства, которые позволят улучшить состояние людей, которые были заражены коронавирусов, могут стать доступны буквально этим летом или в начале осени", – сказал он.

Коронавирус добрался уже до 64 стран

Ситуация в мире

Коронавирус распространился на 64 страны.

В Китае динамика идет на спад: число заразившихся выросло лишь на 125 за сутки, общее число заболевших – 80,1 тыс. Скончался 31 пациент, таким образом число жертв достигло 2 943.

Южная Корея заявила о 600 новых случаев заражения коронавируса. Общее количество больных в стране составило 4812 человек. При этом умерло 28 человек.

Венецианская комиссия отменила пленарное заседание, назначенное на 20-21 марта из-за распространения коронавируса в Италии. Там врачи подтвердили коронавирус у 2036 пациентов, 52 человека погибли.

Более 1,5 тысяч больных подтвердили в Иране. На территории страны сообщают о 66 летальных случаев.

В Чехии подтвердили 4 случай заражения. Представитель больницы чешского города Усти-над-Лабем Павел Длоуги зафиксировал диагноз у 53-летней пациентки, вернувшейся недавно из Италии.

В Германии число зараженных достигло 150 человек.

Карта распространения коронавируса

Как сообщал OBOZREVATEL, во Всемирной организации здравоохранения считают, что пока рано объявлять пандемию COVID-19 в мире, поскольку 130 стран до сих пор не сообщили ни об одном случае заболевания.

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