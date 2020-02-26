В Северной Македонии зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом.

Информацию подтвердил министр здравоохранения Венков Филипче в среду, 26 февраля, передает Reuters.

Инфекцию диагностировали у женщины, которая недавно вернулась из Италии. За помощью она обратилась еще утром.

Новости Первый больной коронавирусом зафиксирован в Латинской Америке

"У пациентки был положительный результат на коронавирус… Она является первой пациенткой в Северной Македонии, у которой обнаружен положительный результат на этот патоген", – сказал министр.

Коронавирус добрался из Италии до Северной Македонии Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Италии произошла масштабная вспышка коронавируса, из-за которого за считанные дни скончались 12 человек. Всего в Италии инфицированных 374 человека.

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