Коронавирус добрался еще до двух стран

В Исландии и арабском государстве Катар зарегистрировали первые случаи заражения китайским коронавирусом COVID-2019.

Об этом в субботу, 29 февраля, сообщили в катарском информационном агенстве со ссылкой на министерства здравоохранения.

"Министр здравоохранения зарегистрировал первый подтвержденный случай коронавирусной болезни (COVID-19) 29 февраля 2020 года в стране. Власти Исландии подтверждают первый случай коронавируса", – говорится в сообщениях.

До этого случаи инфицирования коронавирусом фиксировали в пяти арабских странах: Бахрейне, Ираке, Кувейте, Омане и Алжире.

Minister of Public Health has recorded the first confirmed case of Coronavirus Disease (COVID-19) on 29 February 2020 in the country. pic.twitter.com/wnL35hBtuK