Коронавирус добрался еще до двух стран

В Исландии и арабском государстве Катар зарегистрировали первые случаи заражения китайским коронавирусом COVID-2019.

Об этом в субботу, 29 февраля, сообщили в катарском информационном агенстве со ссылкой на министерства здравоохранения.

"Министр здравоохранения зарегистрировал первый подтвержденный случай коронавирусной болезни (COVID-19) 29 февраля 2020 года в стране. Власти Исландии подтверждают первый случай коронавируса", – говорится в сообщениях.

Коронавирус pravda.com.ua

До этого случаи инфицирования коронавирусом фиксировали в пяти арабских странах: Бахрейне, Ираке, Кувейте, Омане и Алжире.

Minister of Public Health has recorded the first confirmed case of Coronavirus Disease (COVID-19) on 29 February 2020 in the country. pic.twitter.com/wnL35hBtuK — Qatar News Agency (@QNAEnglish) February 29, 2020

Icelandic authorities confirm the first coronavirus case. #QNA — Qatar News Agency (@QNAEnglish) February 29, 2020

Как писал OBOZREVATEL ранее:

Коронавирус снова нарастил темпы распространения по всему миру. За день, 28 февраля, только в Китае зафиксировали 430 новых случаев инфицирования.

Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска коронавируса до "очень высокого" на глобальном уровне.

В мире разрабатывается более 20 вакцин от нового коронавируса, которые могут быть представлены уже в ближайшее время.

В граничащей с Украиной Беларусью зафиксировали первый случай заболевания новым смертельным коронавирусом из Китая COVID-2019.

Из-за распространения в мире эпидемии китайского коронавируса COVID-19 Украина приняла решение о проверке граждан на границе с Россией.

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