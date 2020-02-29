Коронавирус добрался еще до двух стран

В Исландии и арабском государстве Катар зарегистрировали первые случаи заражения китайским коронавирусом COVID-2019.
Об этом в субботу, 29 февраля, сообщили в катарском информационном агенстве со ссылкой на министерства здравоохранения.
"Министр здравоохранения зарегистрировал первый подтвержденный случай коронавирусной болезни (COVID-19) 29 февраля 2020 года в стране. Власти Исландии подтверждают первый случай коронавируса", – говорится в сообщениях.
Коронавирус
pravda.com.ua
До этого случаи инфицирования коронавирусом фиксировали в пяти арабских странах: Бахрейне, Ираке, Кувейте, Омане и Алжире.
Minister of Public Health has recorded the first confirmed case of Coronavirus Disease (COVID-19) on 29 February 2020 in the country. pic.twitter.com/wnL35hBtuK— Qatar News Agency (@QNAEnglish) February 29, 2020
Icelandic authorities confirm the first coronavirus case. #QNA— Qatar News Agency (@QNAEnglish) February 29, 2020
Как писал OBOZREVATEL ранее:
Коронавирус снова нарастил темпы распространения по всему миру. За день, 28 февраля, только в Китае зафиксировали 430 новых случаев инфицирования.
Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска коронавируса до "очень высокого" на глобальном уровне.
В мире разрабатывается более 20 вакцин от нового коронавируса, которые могут быть представлены уже в ближайшее время.
В граничащей с Украиной Беларусью зафиксировали первый случай заболевания новым смертельным коронавирусом из Китая COVID-2019.
Из-за распространения в мире эпидемии китайского коронавируса COVID-19 Украина приняла решение о проверке граждан на границе с Россией.
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