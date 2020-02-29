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/ Пульмонология

Коронавирус добрался еще до двух стран

1.2т
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В Исландии и арабском государстве Катар зарегистрировали первые случаи заражения китайским коронавирусом COVID-2019.

Об этом в субботу, 29 февраля, сообщили в катарском информационном агенстве со ссылкой на министерства здравоохранения.

"Министр здравоохранения зарегистрировал первый подтвержденный случай коронавирусной болезни (COVID-19) 29 февраля 2020 года в стране. Власти Исландии подтверждают первый случай коронавируса", – говорится в сообщениях.

Коронавирус

Коронавирус

pravda.com.ua

До этого случаи инфицирования коронавирусом фиксировали в пяти арабских странах: Бахрейне, Ираке, Кувейте, Омане и Алжире.

Как писал OBOZREVATEL ранее:

  • Коронавирус снова нарастил темпы распространения по всему миру. За день, 28 февраля, только в Китае зафиксировали 430 новых случаев инфицирования.

  • Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска коронавируса до "очень высокого" на глобальном уровне.

  • В мире разрабатывается более 20 вакцин от нового коронавируса, которые могут быть представлены уже в ближайшее время.

  • В граничащей с Украиной Беларусью зафиксировали первый случай заболевания новым смертельным коронавирусом из Китая COVID-2019.

  • Из-за распространения в мире эпидемии китайского коронавируса COVID-19 Украина приняла решение о проверке граждан на границе с Россией.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Катар
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Smith Leon
Smith Leon
Собачку надо спасать!!! ))))
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