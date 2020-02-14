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/ Пульмонология

Коронавирус добрался до самого любимого курорта украинцев

1.6т
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В Египте 14 февраля обнаружили первый случай заражения коронавирусом.

Об этом отмечается в совместном заявлении Министерства здравоохранения КНР и Всемирной организации здравоохранения. Отмечается, что "носителем инфекции является гражданин иностранного государства".

Египет стал первым государством в Африке, где обнаружена эта инфекция.

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Коронавирус добрался до Египта

Коронавирус добрался до Египта

Известно, что вирус получил от ВОЗ официальное название – Covid-2019.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Китае от коронавируса умер врач, первым обнаруживший смертельную угрозу. Власти Китая несколько недель скрывали информацию о новом вирусе и не предпринимали никаких действий.

  • Ученые и эксперты по болезням заявили, что вспышку коронавируса в Ухане скоро могут объявить пандемией. Такой термин выведет вирус на новый уровень, поскольку он относится к более глобальной вспышке.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Коронавирус
Место
Египет
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