Коронавирус добрался до самого любимого курорта украинцев

В Египте 14 февраля обнаружили первый случай заражения коронавирусом.

Об этом отмечается в совместном заявлении Министерства здравоохранения КНР и Всемирной организации здравоохранения. Отмечается, что "носителем инфекции является гражданин иностранного государства".

Египет стал первым государством в Африке, где обнаружена эта инфекция.

Коронавирус добрался до Египта

Известно, что вирус получил от ВОЗ официальное название – Covid-2019.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Китае от коронавируса умер врач, первым обнаруживший смертельную угрозу. Власти Китая несколько недель скрывали информацию о новом вирусе и не предпринимали никаких действий.

Ученые и эксперты по болезням заявили, что вспышку коронавируса в Ухане скоро могут объявить пандемией. Такой термин выведет вирус на новый уровень, поскольку он относится к более глобальной вспышке.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!