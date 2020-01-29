Первый случай заболевания новым смертельным коронавирусом 2019-nCoV, который пришел из Китая, зафиксирован в Объединенных Арабских Эмиратах.

Информация о первом зараженном обнародовал Минздрав Эмиратов. В ОАЭ продолжается туристический сезон, который связан с массовыми путешествиями.

До этого вспышка коронавируса наблюдалась на китайском острове Хайнань, который приобретает популярность среди украинских туристов, а также в Таиланде, куда путешественники съезжаются зимой.

Коронавирус добрался до популярного курорта Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, количество зараженных новым коронавирусом 2019-nCoV по состоянию на утро 29 января резко выросло до 6062, погибли уже 134 человека.

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