Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Коронавирус добрался до популярного курорта

1.8т
Читать материал на украинском

Первый случай заболевания новым смертельным коронавирусом 2019-nCoV, который пришел из Китая, зафиксирован в Объединенных Арабских Эмиратах.

Информация о первом зараженном обнародовал Минздрав Эмиратов. В ОАЭ продолжается туристический сезон, который связан с массовыми путешествиями.

Новости
Бананы и коронавирус: инфекционист опроверг самый популярный фейк

До этого вспышка коронавируса наблюдалась на китайском острове Хайнань, который приобретает популярность среди украинских туристов, а также в Таиланде, куда путешественники съезжаются зимой.

Коронавирус добрался до популярного курорта

Коронавирус добрался до популярного курорта

Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, количество зараженных новым коронавирусом 2019-nCoV по состоянию на утро 29 января резко выросло до 6062, погибли уже 134 человека.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Луговская
Тема
Коронавирус
Место
ОАЭ
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
2
Смешно
0
Интересно
5
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости