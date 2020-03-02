В связи со вспышкой коронавируса в Москве работодателей призвали измерять температуру своим сотрудникам на работе.
Об этом сообщил мэр столицы РФ Сергей Собянин на персональном сайте. По его словам, режим ежедневного измерения температуры вводится также в детских садах и школах Москвы.
Также температуру будут выборочно измерять у пассажиров Московского метрополитена.
В Москве зафиксировали коронавирус 1 марта у Давида Берова, который вернулся из Милана. По словам Собянина, с ним контактировали более 100 человек, 24 уже госпитализированы, еще 83 находятся на карантине.
Среди тех, кто заразился от Берова – шесть родственников, пять друзей, а также 13 человек, летевших с ним одним рейсом из Италии.
По распоряжению властей были подготовлены дополнительные места в больницах.
Коронавирус добрался до Москвы
Российская газета
Как писал OBOZREVATEL, накануне в Министерстве здравоохранения Украины дали советы, что делать гражданам, которые выявили у себя симптомы, похожие на коронавирус COVID-2019.
Глава Минздрава Зоряна Скалецкая подчеркнула, что нужно обязательно придерживаться правил гигиены и по возможности избегать массового скопления людей, чтобы минимизировать риски заболеть коронавирусом.
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