В связи со вспышкой коронавируса в Москве работодателей призвали измерять температуру своим сотрудникам на работе.

Об этом сообщил мэр столицы РФ Сергей Собянин на персональном сайте. По его словам, режим ежедневного измерения температуры вводится также в детских садах и школах Москвы.

Также температуру будут выборочно измерять у пассажиров Московского метрополитена.

В Москве зафиксировали коронавирус 1 марта у Давида Берова, который вернулся из Милана. По словам Собянина, с ним контактировали более 100 человек, 24 уже госпитализированы, еще 83 находятся на карантине.

Среди тех, кто заразился от Берова – шесть родственников, пять друзей, а также 13 человек, летевших с ним одним рейсом из Италии.

По распоряжению властей были подготовлены дополнительные места в больницах.

Коронавирус добрался до Москвы Российская газета

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Министерстве здравоохранения Украины дали советы, что делать гражданам, которые выявили у себя симптомы, похожие на коронавирус COVID-2019.

Глава Минздрава Зоряна Скалецкая подчеркнула, что нужно обязательно придерживаться правил гигиены и по возможности избегать массового скопления людей, чтобы минимизировать риски заболеть коронавирусом.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!