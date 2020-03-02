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/ Пульмонология

Коронавирус добрался до Москвы: Собянин озвучил первые решения

8.5т
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В связи со вспышкой коронавируса в Москве работодателей призвали измерять температуру своим сотрудникам на работе.

Об этом сообщил мэр столицы РФ Сергей Собянин на персональном сайте. По его словам, режим ежедневного измерения температуры вводится также в детских садах и школах Москвы.

Также температуру будут выборочно измерять у пассажиров Московского метрополитена.

В Москве зафиксировали коронавирус 1 марта у Давида Берова, который вернулся из Милана. По словам Собянина, с ним контактировали более 100 человек, 24 уже госпитализированы, еще 83 находятся на карантине.

Среди тех, кто заразился от Берова – шесть родственников, пять друзей, а также 13 человек, летевших с ним одним рейсом из Италии.

По распоряжению властей были подготовлены дополнительные места в больницах.

Коронавирус добрался до Москвы

Коронавирус добрался до Москвы

Российская газета

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Министерстве здравоохранения Украины дали советы, что делать гражданам, которые выявили у себя симптомы, похожие на коронавирус COVID-2019.

Глава Минздрава Зоряна Скалецкая подчеркнула, что нужно обязательно придерживаться правил гигиены и по возможности избегать массового скопления людей, чтобы минимизировать риски заболеть коронавирусом.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Персона
Сергей Собянин
Место
Россия Москва
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
киевские жЫвотные, смотрите на Ютуб настоящую Европу, у вас такой никогда не будет: Москва. Огни города. Ночная жизнь.
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Pruglo Sergey
Pruglo Sergey
Zhikharev Dmitry, дoлбoeб =)
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Юг Руси
Юг Руси
"Коронавирус добрался до Москвы" - в Новосанжарии в недоумении, почему москвичи не потребовали сжечь Москву?! )))))
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
В МАскве уже 20 ЛЕТ в короне, сидит КОРОНАВИРУСУ - это ПутЕн-ХУ*ЛО!!! =))) Ах-ха-ха-ха))))
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