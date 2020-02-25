Первый случай заражения коронавирусом COVID-2019 подтвержден в Швейцарии, а также на юге Испании – в Каталонии.

Швейцарские власти пока не уточнили подробную информацию о том, где именно зафиксирован первый случай, сообщает Reuters. Детали в Федеральном управлении общественного здравоохранения пообещали рассказать вечером 25 февраля.

Коронавирус добрался до Каталонии и Швейцарии Pixabay

По данным телеканала RTS, первый зараженный человек обнаружен в южном регионе Тичино на границе с Италией.

Между тем, Департамент здравоохранения женералитета Каталонии подтвердил, что в их регионе зафиксирован первый зараженный инфекцией, пишет El Pais.

Речь идет о жительнице Барселоны, которая последние несколько дней путешествовала на севере Италии.

Всего в Испании зафиксировано четыре случая заражения коронавирусом.

Карта распространения коронавируса:

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии уже семеро людей умерли в результате заражения COVID-19. Шесть жертв – в Ломбардии, а одна – в Венето. Всего в стране коронавирусом инфицированы 230 человек.

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