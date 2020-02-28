Коронавирус COVID-19: мифы и правда о нашумевшей инфекции

Массовая паника в мире по поводу нового, точнее нововыявленного, китайского коронавируса COVID-19 превзошла сама себя – ото всюду сыпется огромное количество информации (в том числе недостоверной), которая выбьет из колеи кого угодно.

Так, уже ходили слухи, что коронавирус может прийти в дом вместе с посылкой из Китая, может проникнуть в организм во время перекуса бананом и даже что-то вроде "мы все умрем".

MedOboz собрал самые нашумевшие мифы о COVID-19, и объяснил, почему в них не стоит верить.

Миф 1: Коронавирус может поджидать в посылке из Китая

Нет, не может. Для жизнедеятельности вирусу нужна определенная среда, а на поверхностях он может существовать очень недолго (максимум паруа часов, и то, если не будет прямого контакта с открытым воздухом, ультрафиолетом и прочими негативными для вируса факторами). То есть, вероятность, что COVID-19 к вам "доедет" из Поднебесной, даже если зараженный человек целенаправленно чихнет или покашляет в вашу посылку, равна нулю.

Миф 2: Бананы есть нельзя, они все заражены

Этот хайповый фейк даже привел к необходимости инициировать расследование для поиска "умников", которые его придумали. Нашли их или нет, история умалчивает, но развенчивать этот миф пришлось даже на уровне минздравов разных стран.

Итак, нет. Ешьте бананы смело, как, впрочем, и другие ягоды, а также овощи и фрукты – вируса в них нет и быть не может, опять же, потому что это не их среда обитания. Только предварительно вымойте плоды – гигиена прежде всего.

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Миф 3: Коронавирус – опасное смертельное заболевания

Слухи о том, что коронавирус – особо опасен, не более, чем "накручивание" и результат "испорченного телефона" (игра такая). Коронавирус – это обычный респираторный вирус, а столько ажиотажа вызвал потому, что раньше с этим видом человечество не сталкивалось, потому естественного иммунитета к нему еще ни у кого нет.

Согласно официальным данным, смертность от COVID-19 в настоящий момент составляет 3,3%, при этом эксперты говорят, что такие данные очень недостоверны (на самом деле значительно ниже), поскольку уверены, что многие пациенты, которые перенесли коронавирус в легкой форме, не обращались в медучреждения, то есть, даже не догадывались о нем.

Главная его опасность состоит в том, что он может вызывать осложнения в виде пневмонии, миокардита и т.д. (как, прочем, и другие ОРВИ, если их вовремя не лечить), потому медики настоятельно рекомендую не заниматься самолечением, а сразу при первых же симптомах обращаться за медпомощью.

И еще для сравнения - относительно опасности. Давно известным туберкулезом (от которого прививают с самого рождения) только за 2017 год в мире заболели 10 миллионов человек, при этом 1,6 миллиона человек умерли от этой болезни. Ежегодно в эпидпериод (осень-зима) также известным давно гриппом (от него, кстати, тоже есть вакцины), заражается примерно 3-5 миллионов человек во всем мире, из которых 290-650 тысяч человек не выживают

Миф 4: В опасности все и каждый

Нет, у коронавируса, как и у других вирусных инфекций есть своя группа риска. В данном случае в нее входят маленькие дети до 5 лет, люди старше 60 лет и пациенты с хроническими заболеваниями. Причина в особенностях иммунной системы: у детей она еще недостаточно хорошо сформирована, у остальных – ослаблена, плюс организм истощен "букетом" хронических нарушений.

Для молодых здоровых людей опасности тяжело переносить коронавирус, нет.

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Миф 5: Медицинская маска защитит от коронавируса

Нет, на нее надеяться не стоит. Эксперты не рекомендуют носить маску долго и повсеместно, поскольку так она только повышает риск заболеть. Дело в том, что пока маска на лице, мы выдыхаем в нее увлажненный воздух, а он быстро снижает температуру, и становится холоднее, чем вокруг. А когда температура снижена в зоне дыхательных путей, клетки, которые отвечают за иммунный ответ – макрофаги – теряют подвижность, соответственно у нас ослабляется местный иммунный ответ.

Так что маску стоит надевать только если вы сами заражены (она убережет окружающих людей от инфекции), или же когда входите в зону массового скопления людей, где нет циркуляции свежего воздуха (в таком случае маску нужно снять при выходе на улицу).

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