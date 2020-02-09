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/ Пульмонология

Больше в 8 раз: в Китае обнародовали пугающую статистику смертей от коронавируса

14.7т
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В Китае ежедневно растет количество жертв нового смертельного коронавируса 2019-nCoV, который в общей сложности убил уже 813 человек.

Сравнительную статистику Национальной комиссии здравоохранения страны приводит CNN. За две недели число скончавшихся за день увеличилось в 8 раз.

Так, 23 января власти Китая сообщили о 8 жертвах. Своего пика вспышка вируса достигла в субботу, 8 февраля, когда зафиксировали уже 89 умерших. Число заразившихся также увеличилось: за последние сутки, 8-9 февраля, заболели 2662 человека.

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В Китае обнародовали пугающую статистику смертей от коронавируса

В Китае обнародовали пугающую статистику смертей от коронавируса

Данные НКЗ Китая:

  • 8 февраля: зарегистрировано 89 смертей

  • 7 февраля: 86 смертей

  • 6 февраля: сообщается о 73 случаях смерти

  • 5 февраля: сообщается о 73 случаях смерти

  • 4 февраля: зарегистрировано 65 смертей

  • 3 февраля: сообщается о 64 смертельных случаях

  • 2 февраля: зарегистрировано 57 смертей

  • 1 февраля: зарегистрировано 45 смертей

  • 31 января: зарегистрировано 46 смертей

  • 30 января: зарегистрировано 43 смертельных случая

  • 29 января: 38 погибших

  • 28 января: зарегистрировано 26 смертей

  • 27 января: зарегистрировано 26 смертей

  • 26 января: зарегистрировано 24 смертельных случая

  • 25 января: 15 погибших

  • 24 января: зарегистрировано 16 смертей

  • 23 января: зарегистрировано 8 смертей

Китайские власти сообщили, что до 23 января от вируса умерли 17 человек.

В Китае также дали временное название новому коронавирусу – Novel Coronavirus Pneumonia (NCP, пневмония, вызываемая новым типом коронавируса).

Больше в 8 раз: обнародована статистика смертей от коронавируса

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ученые заявили, что вспышку коронавируса в Ухане скоро могут объявить пандемией. Такой термин выведет вирус на новый уровень, поскольку он относится к более глобальной опасности.

  • По состоянию на воскресенье, 9 февраля, число зараженных новым китайским коронавирусом в мире увеличилось до 37 549 человек. От заболевания скончались 813 человек, выздоровели – 2701.

  • В Европе зафиксировали уже больше 30 случаев заболевания смертельным коронавирусом.

  • В Китае от коронавируса умер врач, первым обнаруживший смертельную угрозу. Власти Китая несколько недель скрывали информацию о новом вирусе и не предпринимали никаких действий.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Китай
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asfasf vladimir
asfasf vladimir
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Горенко Иван
Горенко Иван
Уважаемая автор! А статистику выздоровевших вы не видите в упор?
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тимчук нина
тимчук нина
Горенко Иван, Конечно можно себя утешать выздоровевшими, но все таки напрягает оказаться в группе мертвых. Поэтому следят за угрозой., а не за статистикой.
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