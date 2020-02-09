Больше в 8 раз: в Китае обнародовали пугающую статистику смертей от коронавируса

В Китае ежедневно растет количество жертв нового смертельного коронавируса 2019-nCoV, который в общей сложности убил уже 813 человек.

Сравнительную статистику Национальной комиссии здравоохранения страны приводит CNN. За две недели число скончавшихся за день увеличилось в 8 раз.

Так, 23 января власти Китая сообщили о 8 жертвах. Своего пика вспышка вируса достигла в субботу, 8 февраля, когда зафиксировали уже 89 умерших. Число заразившихся также увеличилось: за последние сутки, 8-9 февраля, заболели 2662 человека.

В Китае обнародовали пугающую статистику смертей от коронавируса

Данные НКЗ Китая:

8 февраля: зарегистрировано 89 смертей

7 февраля: 86 смертей

6 февраля: сообщается о 73 случаях смерти

5 февраля: сообщается о 73 случаях смерти

4 февраля: зарегистрировано 65 смертей

3 февраля: сообщается о 64 смертельных случаях

2 февраля: зарегистрировано 57 смертей

1 февраля: зарегистрировано 45 смертей

31 января: зарегистрировано 46 смертей

30 января: зарегистрировано 43 смертельных случая

29 января: 38 погибших

28 января: зарегистрировано 26 смертей

27 января: зарегистрировано 26 смертей

26 января: зарегистрировано 24 смертельных случая

25 января: 15 погибших

24 января: зарегистрировано 16 смертей

23 января: зарегистрировано 8 смертей

Китайские власти сообщили, что до 23 января от вируса умерли 17 человек.

В Китае также дали временное название новому коронавирусу – Novel Coronavirus Pneumonia (NCP, пневмония, вызываемая новым типом коронавируса).

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ученые заявили, что вспышку коронавируса в Ухане скоро могут объявить пандемией. Такой термин выведет вирус на новый уровень, поскольку он относится к более глобальной опасности.

По состоянию на воскресенье, 9 февраля, число зараженных новым китайским коронавирусом в мире увеличилось до 37 549 человек. От заболевания скончались 813 человек , выздоровели – 2701 .

В Европе зафиксировали уже больше 30 случаев заболевания смертельным коронавирусом.

В Китае от коронавируса умер врач, первым обнаруживший смертельную угрозу. Власти Китая несколько недель скрывали информацию о новом вирусе и не предпринимали никаких действий.

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