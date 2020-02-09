Больше в 8 раз: в Китае обнародовали пугающую статистику смертей от коронавируса

В Китае ежедневно растет количество жертв нового смертельного коронавируса 2019-nCoV, который в общей сложности убил уже 813 человек.
Сравнительную статистику Национальной комиссии здравоохранения страны приводит CNN. За две недели число скончавшихся за день увеличилось в 8 раз.
Так, 23 января власти Китая сообщили о 8 жертвах. Своего пика вспышка вируса достигла в субботу, 8 февраля, когда зафиксировали уже 89 умерших. Число заразившихся также увеличилось: за последние сутки, 8-9 февраля, заболели 2662 человека.
В Китае обнародовали пугающую статистику смертей от коронавируса
Данные НКЗ Китая:
8 февраля: зарегистрировано 89 смертей
7 февраля: 86 смертей
6 февраля: сообщается о 73 случаях смерти
5 февраля: сообщается о 73 случаях смерти
4 февраля: зарегистрировано 65 смертей
3 февраля: сообщается о 64 смертельных случаях
2 февраля: зарегистрировано 57 смертей
1 февраля: зарегистрировано 45 смертей
31 января: зарегистрировано 46 смертей
30 января: зарегистрировано 43 смертельных случая
29 января: 38 погибших
28 января: зарегистрировано 26 смертей
27 января: зарегистрировано 26 смертей
26 января: зарегистрировано 24 смертельных случая
25 января: 15 погибших
24 января: зарегистрировано 16 смертей
23 января: зарегистрировано 8 смертей
Китайские власти сообщили, что до 23 января от вируса умерли 17 человек.
В Китае также дали временное название новому коронавирусу – Novel Coronavirus Pneumonia (NCP, пневмония, вызываемая новым типом коронавируса).
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ученые заявили, что вспышку коронавируса в Ухане скоро могут объявить пандемией. Такой термин выведет вирус на новый уровень, поскольку он относится к более глобальной опасности.
По состоянию на воскресенье, 9 февраля, число зараженных новым китайским коронавирусом в мире увеличилось до 37 549 человек. От заболевания скончались 813 человек, выздоровели – 2701.
В Европе зафиксировали уже больше 30 случаев заболевания смертельным коронавирусом.
В Китае от коронавируса умер врач, первым обнаруживший смертельную угрозу. Власти Китая несколько недель скрывали информацию о новом вирусе и не предпринимали никаких действий.
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