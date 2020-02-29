Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Коронавирус быстро мутирует: опубликованы сенсационные данные

8.4т
Читать материал на украинском

Ученые из Бразилии пришли к выводу, что геном коронавируса COVID-2019, который был обнаружен у гражданина этой страны, отличается от китайского.

Такое заявление было сделано на сайте Института Адольфу Лутца. Отмечается, что в генетическом коде бразильского коронавируса имеются отличия от оригинального штамма, впервые обнаруженного в китайском Ухане.

Коронавирус

Коронавирус

naked-science.ru

Так, исследование проводили на протяжении 48 часов после выявления первого случая заболевания в регионе. Работа велась совместно с учеными из Института тропической медицины Университета Сан-Паулу и британского Оксфордского университета.

По предположению ученых, полученная информация может помочь в создании вакцины от нового вируса.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Бразилии подтвердили случай заражения коронавирусом COVID-2019. Таким образом болезнь добралась до Латинской Америки.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Бразилия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
12
0
Смешно
3
Интересно
13
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости