Коронавирус быстро мутирует: опубликованы сенсационные данные

Ученые из Бразилии пришли к выводу, что геном коронавируса COVID-2019, который был обнаружен у гражданина этой страны, отличается от китайского.
Такое заявление было сделано на сайте Института Адольфу Лутца. Отмечается, что в генетическом коде бразильского коронавируса имеются отличия от оригинального штамма, впервые обнаруженного в китайском Ухане.
Коронавирус
naked-science.ru
Так, исследование проводили на протяжении 48 часов после выявления первого случая заболевания в регионе. Работа велась совместно с учеными из Института тропической медицины Университета Сан-Паулу и британского Оксфордского университета.
По предположению ученых, полученная информация может помочь в создании вакцины от нового вируса.
Как писал OBOZREVATEL ранее, в Бразилии подтвердили случай заражения коронавирусом COVID-2019. Таким образом болезнь добралась до Латинской Америки.
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