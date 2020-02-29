Коронавирус быстро мутирует: опубликованы сенсационные данные

Ученые из Бразилии пришли к выводу, что геном коронавируса COVID-2019, который был обнаружен у гражданина этой страны, отличается от китайского.

Такое заявление было сделано на сайте Института Адольфу Лутца. Отмечается, что в генетическом коде бразильского коронавируса имеются отличия от оригинального штамма, впервые обнаруженного в китайском Ухане.

Коронавирус naked-science.ru

Так, исследование проводили на протяжении 48 часов после выявления первого случая заболевания в регионе. Работа велась совместно с учеными из Института тропической медицины Университета Сан-Паулу и британского Оксфордского университета.

По предположению ученых, полученная информация может помочь в создании вакцины от нового вируса.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Бразилии подтвердили случай заражения коронавирусом COVID-2019. Таким образом болезнь добралась до Латинской Америки.

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