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/ Пульмонология

Коронавирус безопасен для грудничков: Комаровский объяснил причину

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Многих мам в период эпидемии волнует вопрос – не грозит ли коронавирус COVID-19 их новорожденным детям, ведь у малышей органы дыхание еще недостаточно развиты.

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Врач Евгений Комаровский в себя на Youtube-канале объяснил, что им переживать вовсе не о чем, поскольку коронавирус для грудничков не несет совершенно никакой угрозы.

"Груднички, новорожденные дети в принципе не являются мишенью для вируса, – говорит эксперт. – Очень многие вирусы как раз не вызывают тяжелых болезней у детей именно из-за того, что у них не развиты органы".

Комаровский объяснил, что вирус должен попасть внутрь человеческой клетки и заставить ее "работать на себя", то есть, воспроизводить сам вирус. Но если клетка незрелая, она не может адекватно отреагировать на патоген – не в состоянии воспроизвести много новых вирусов. Именно поэтому инфекционные болезни у детей протекают намного легче, чем у взрослых. И в случае коронавируса это правило работает однозначно.

"То есть младенцы – вне группы риска", – подытожил доктор.

Также Комароский успокоил родителей тех детей, которые часто болеют респираторными заболеваниями.

"Снова напомню, что дети в принципе не являются группой риска, если у них нет серьезной фоновой патологии: иммунодефицит, тяжелые неврологические заболевания, онкология, муковисцидоз и т.д. И теперь вдумайтесь: если ребенок 7-14 раз в год болеет ОРВИ, то значит 14 раз в год ухитряется выздоравливать. И если у ребенка часто возникают осложнения, то это не ребенок такой несчастный, а родители не умеют правильно оказывать ему помощь при ОРВИ (например, не знают, как вовремя напоить, как обеспечить носовое дыхание, как создать правильные параметры воздуха и пр.)", – подчеркнул врач.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что коронавирус может быть опасным для молодых людей.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
Тема
Коронавирус
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