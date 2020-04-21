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/ Пульмонология

Коронавирус бьет по почкам: медики сделали тревожное открытие

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У пациентов с коронавирусом, которые ко всему прочему имеют еще и проблемы с почками, значительно ниже шансы на полное выздоровление и даже выживание после этой болезни.

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В этом убеждают американские ученые-медики. О результатах их исследования пишет NBC News.

В частности, нефролог из клиники Института урологического и почечного климата Кливленда доктор Джордж Томас отмечает, что COVID-19 проникает в организм, связываясь с типом рецептора на клетках, который называется ACE2. Эти специальные рецепторы расположены не только в клетках сердца и легких, но и в почках.

Коронавирус поражает даже почки

Коронавирус поражает даже почки

В то же время его коллега доктор Холли Крамер утверждает, что повреждения почек, которые наблюдаются у больных коронавирусом, случаются именно от вирусной инфекции, поскольку организм не в состоянии доставить достаточное количество кислорода к органам.

Кроме этого, подчеркивает медик, повреждение также может быть следствием воздействия вируса на кровь, что может привести к образованию тромбов.

"Почки в основном выводят шлаки из организма, каждую секунду. Поэтому если эти маленькие капилляры вдруг забиваются, и кровь не может хорошо циркулировать, они не смогут очень хорошо фильтровать ее", – объяснила Крамер.

По ее словам, кровь у пациентов с COVID-19 так сильно сворачивается, что она засоряет фильтры на диализных аппаратах. В результате таким больным нужно вводить своеобразные разбавители крови, чтобы диализ мог выполнять свою работу.

Другие медики добавляют, что от 30 до 40 процентов пациентов с COVID-19, которые подключены к аппаратам ИВЛ, имеют сопутствующие острые проблемы с почками.

"Когда пациент с коронавирусом находится в реанимации, он получает повреждения почек, это и является маркером для повышенного риска смерти", – говорят врачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее медики заявили о необратимых последствиях коронавируса для здоровья, отметив, что даже после того, как пациент поборол болезнь, полностью восстановиться ему не удастся.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Исследование ученых Коронавирус
Место
США
Теги
вирус медики
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