ИВЛ бесполезна: ученые выяснили, как коронавирус влияет на кровь

При тяжелой форме заболевания коронавирус COVID-19 атакует гемоглобин в эритроцитах и делает их неспособными транспортировать кислород к клеткам.

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К такому выводу пришли итальянские ученые из Университета Вероны, проанализировав данные 1210 пациентов, в 224 из которых болезнь протекала тяжело. Результаты исследования опубликованы в издании Hematology, Transfusion and Cell Therapy.

Указывается, что в таких случаях искусственная вентиляция легких является бесполезной.

Анализ показал, что уровень гемоглобина был значительно снижен у пациентов с более тяжелой формой заболевания по сравнению с теми, у кого оно протекало легче или бессимптомно. Средневзвешенная разница между тяжелыми и легкими больными составила -7,1 г/л.

Работа итальянских ученых совпадает с независимо выполненным исследованиям китайских биологов, которое показало, что COVID-19 атакует гемоглобин в эритроцитах и делает их неспособными транспортировать кислород.

Исследования показывают, что вместо искусственной вентиляции, возможно, целесообразнее применять трансфузии (например, переливание крови или эритроцитов) для пациентов с новым коронавирусом.

Коронавирус

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