Коронавирус атаковал уже 100 тыс. людей: появились пугающие данные

По состоянию на субботу, 7 марта, в мире зафиксировано более 100 тысяч случаев заболевания коронавирусом COVID-2019. За сутки количество зараженных увеличилось на 4 807 человек.

Скончались 143 зараженных. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты распространения заболевания Исследовательского центра системных наук и инженерии Университета Джонса Хопкинса в США.

Так, коронавирус подтвердили у 102 188 человек. При этом с начала вспышки заболевания умерли 2 491. Вылечиться от смертельного вируса удалось 57 389 людям.

Коронавирус DW

Больше всего зараженных на данный момент зарегистрировано в Китае – 80 651, скончались 2 959. В Южной Корее зарегистрировано 6 767 больных, скончались 44 человека, в Италии — 4 636, скончались 197, в Иране — 4 747, скончались 124.

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что летняя пора года не замедлит распространение коронавируса. С таким заявлением выступил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Нам пока не известно, какой будет активность и динамика вируса в различных климатических условиях. Мы должны признать, что вирус может сохранить способность распространяться", – сказал Райан на пресс-конференции.

Он назвал "ложной надеждой" предположение о том, что COVID-2019 просто исчезнет летом.

Карта распространения коронавируса

Как писал OBOZREVATEL ранее:

В Египте выявили 12 зараженных COVID-19 на круизном теплоходе "Нила", который направлялся в город Луксор из Асуана.

В Москве из-за коронавируса ввели режим ЧС. В РФ за сутки зарегистрировали шесть новых заболевших коронавирусом.

В нидерландском Роттердаме зафиксировали первую смерть от китайского коронавируса. А в Словакии подтвердили первый случай заражения.

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