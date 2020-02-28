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/ Пульмонология

Коронавирус атаковал Черную Африку: последние данные

3.2т
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В Нигерии подтвердили первый случай заражения новым китайским коронавирусом, который вызывает смертельную пневмонию.

Заболевание выявили 27 февраля у пациента с города Лагос, что на юго-западе страны. Об этом заявило Министерство здравоохранения страны в Twitter.

"Федеральное министерство здравоохранения подтвердило случай заражения коронавирусом (COVID-19) в нигерийском штате Лагос", – говорится в сообщении.

Коронавирус атаковал Черную Африку: последние данные

Отметим, что Нигерия стала третьей африканской страной после Алжира и Египта, где выявили носителя коронавируса.

Карта распространения коронавируса COVID-19:

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус COVID-2019 резко затормозил распространение в Китае. За день 27 февраля там зафиксировали только 327 новых заражений. Всего в мире, согласно статистике на утро 28 февраля, заражены 83 342 человека. Выздоровели уже 36 498. Общее число погибших – 2 858.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Нигерия
Тег
вирус
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