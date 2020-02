Коронавирус атаковал Черную Африку: последние данные

В Нигерии подтвердили первый случай заражения новым китайским коронавирусом, который вызывает смертельную пневмонию.

Заболевание выявили 27 февраля у пациента с города Лагос, что на юго-западе страны. Об этом заявило Министерство здравоохранения страны в Twitter.

"Федеральное министерство здравоохранения подтвердило случай заражения коронавирусом (COVID-19) в нигерийском штате Лагос", – говорится в сообщении.

Отметим, что Нигерия стала третьей африканской страной после Алжира и Египта, где выявили носителя коронавируса.

Карта распространения коронавируса COVID-19:

The Federal Ministry of Health has confirmed a coronavirus(Covid-19) case in Lagos State Nigeria. The case which was confirmed on 27/02/2020 is the first case to be reported in Nigeria since the beginning of the outbreak in China in January 2020 @WHO @BBCWorld #CoronaVirusUpdates pic.twitter.com/uF79NYzvAz