Корь куда страшнее: украинский врач развеял мифы о коронавирусе из Китая

Все случаи коронавируса 2019-nCoV, которые были зафиксированы в других странах, так или иначе были связаны с путешествиями в Китай. Вероятность того, что эта вспышка начнет массово распространяться на другие страны – на данный момент низкая.

Как объяснил врач-инфекционист Роман Пономаренко, если предположить, что в Украину этот вирус таки дойдет, это будут единичные случаи, передает The Village.

Коронавирус из Китая LB.ua

"При условии, если будут вовремя предприняты все необходимые меры, для украинцев этот вирус не опасен. Вспышка кори, которые длятся в Украине последние годы, в разы опаснее, чем эта вспышка в Китае. Потому что корь очень легко распространяется и вызывает серьезные осложнения", – сказал эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач также пояснил, что истерия в Украине из-за якобы зараженных коронавирусом 2019-nCoV бананов – всего лишь нагнетание ситуации.

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