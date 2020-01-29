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/ Пульмонология

Корь куда страшнее: украинский врач развеял мифы о коронавирусе из Китая

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Все случаи коронавируса 2019-nCoV, которые были зафиксированы в других странах, так или иначе были связаны с путешествиями в Китай. Вероятность того, что эта вспышка начнет массово распространяться на другие страны – на данный момент низкая.

Как объяснил врач-инфекционист Роман Пономаренко, если предположить, что в Украину этот вирус таки дойдет, это будут единичные случаи, передает The Village.

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Коронавирус из Китая

Коронавирус из Китая

LB.ua

"При условии, если будут вовремя предприняты все необходимые меры, для украинцев этот вирус не опасен. Вспышка кори, которые длятся в Украине последние годы, в разы опаснее, чем эта вспышка в Китае. Потому что корь очень легко распространяется и вызывает серьезные осложнения", – сказал эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач также пояснил, что истерия в Украине из-за якобы зараженных коронавирусом 2019-nCoV бананов – всего лишь нагнетание ситуации.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Где обоз таких тупых эхспердов находит?
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Кропива Макс
Кропива Макс
Туберкулез в стране. Люди массово болеют вообще-то, если кто-то не знает
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