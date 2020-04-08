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/ Пульмонология

Комары переносят коронавирус: Комаровский дал ответ

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Комары и другие насекомые не являются переносчиками коронавируса COVID-19.

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Об этом рассказал на своем YouTube-канале известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский (чтобы увидеть видео, доскролльте до конца страницы).

"Комары, то есть насекомые однозначно не переносят коронавирус. Медицинская наука не имеет никакой информации о том, что вирус переносится насекомыми", – подчеркнул он.

Отметим, что пользователи сети продолжают строить теории о том, как мог возникнуть и распространится чуть ли не по всему миру китайский коронавирус.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евгений Комаровский рассказал, что средство для мытья посуды, при отсутствии мыла, также поможет очистить руки.

Также Комаровский рассказал, как не спутать COVID-19 с коклюшем. Доктор назвал основные симптомы.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Персона
Евгений Комаровский
Место
Украина
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