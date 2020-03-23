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/ Пульмонология

Комаровский жестко раскритиковал бабушек и дедушек на карантине

1.7т
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Украинцам, в особенности людям из групп риска, следует "строжайшим образом" соблюдать условия карантина, который введен в стране из-за угрозы распространения коронавируса.

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Об этом в авторской программе главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман заявил известный украинский врач Евгений Комаровский. По его словам, сегодня каждый должен делать все, что зависит лично от него: защищать своих близких, строжайшим образом соблюдать гигиену, пользоваться санитайзерами, не подходить к людям, самоизолироваться по возможности.

"Но общее впечатление, что это слова в пустоту. Когда выходишь на улицу и видишь безумное количество бабушек и дедушек, которым не сидится по домам, такое впечатление, что они решили наконец-то облегчить работу Пенсионного фонда", – сказал он.

Комаровский жестко раскритиковал бабушек и дедушек на карантине

Комаровский жестко раскритиковал бабушек и дедушек на карантине

По словам Комаровского, областные центры в Украине могут обеспечить аппаратами искусственной вентиляции легких меньше 50 человек (дыхательная недостаточность, при которой пациентов подключают к ИВЛ, – одно из самых тяжелых осложнений при коронавирусной инфекции).

"В большинстве областных центров Украины 50 пациентов, нуждающихся в ИВЛ, – это коллапс системы здравоохранения. Поэтому у нас есть один путь – сохранить стариков и группы риска. Строжайшая социальная изоляция, строжайший карантин. Но при этом каждый день – супермаркеты с кучей бабушек и дедушек. На фоне закрытого метро, переполненных маршруток, где люди – как селедки в бочке, – это же просто апокалипсис!" – отметил Комаровский.

Напомним, количество зараженных коронавирусом COVID-19 в Украине по состоянию на 23 марта составляет 73 человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Комаровский заявил, что передача коронавируса половым путем еще не доказана, но безопаснее всего заниматься сексом без поцелуев.

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Автор
Глеб Иванов
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Евгений Комаровский
Место
Украина
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