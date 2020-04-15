Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Комаровский связал вспышку коронавируса в Италии с антибиотиками

2.7т
Читать материал на украинском

Одной из причин эпидемии коронавируса в Италии могло стать неконтролируемое употребление населением антибиотиков без надобности.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом на своем YouTube-канале заявил известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский. Он отметил, что вообще считает преступлением тот факт, что антибиотики свободно продаются в аптеках без рецептов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Дело в том, что чем активнее используются антибиотики, особенно без повода, тем выше вероятность того, что на территории данного региона, особенно в лечебных учреждениях, будут распространены бактерии, устойчивые к огромному количеству лекарственных препаратов", – объяснил опасность таких лекарств Комаровский.

Антибиотики

Антибиотики

firtka.if.ua

Именно поэтому, подчеркнул он, когда при коронавирусной инфекции возникает бактериальное осложнение, то в основном оно вызвано бактериями, на которые ничего не действует.

"И это один из факторов, который может приводить к повышению летальности. Все это лишний раз всем нам дает повод задуматься над тем, о чем постоянно говорит ВОЗ. О том, что необоснованное, неправильное использование антибиотиков – чуть ли не один из самых главных рисков, который стоит перед всем человечеством. Поэтому людям надо учиться и никогда не использовать антибиотики в порядке самолечения", – акцентировал внимание врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, как в Украине применяют препарат "Плаквенил" для лечения коронавируса. По его словам, пациенты должны предоставить свое согласие на это и ни в коем случае не могут принимать лекарство без рекомендаций врача.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Персона
Евгений Комаровский
Место
Италия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
"Могло стать употребление антибиотиков...."! Это вам диагноз от шоумена от медицины! Могло стать - очень хорошо корреспондируется-имею право на ошибку! Этот кадр ни чем не отличается от гадалок, трактовщиков гороскопов и чисел! Единственный точный диагноз от них "МОГЛО СТАТЬ!"
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 3764.

    Вылечились: 143. Умерли: 108.

  • В мире заболели 2 миллиона человек, погибли – более 119 тысяч.

  • ВОЗ заявила, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут.

  • Назван малоизвестный признак коронавируса, который легко заметить самому.

  • Украинские медики создали собственные тест-системы для определения антител к COVID-19.

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости