Одной из причин эпидемии коронавируса в Италии могло стать неконтролируемое употребление населением антибиотиков без надобности.

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Об этом на своем YouTube-канале заявил известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский. Он отметил, что вообще считает преступлением тот факт, что антибиотики свободно продаются в аптеках без рецептов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Дело в том, что чем активнее используются антибиотики, особенно без повода, тем выше вероятность того, что на территории данного региона, особенно в лечебных учреждениях, будут распространены бактерии, устойчивые к огромному количеству лекарственных препаратов", – объяснил опасность таких лекарств Комаровский.

Антибиотики firtka.if.ua

Именно поэтому, подчеркнул он, когда при коронавирусной инфекции возникает бактериальное осложнение, то в основном оно вызвано бактериями, на которые ничего не действует.

"И это один из факторов, который может приводить к повышению летальности. Все это лишний раз всем нам дает повод задуматься над тем, о чем постоянно говорит ВОЗ. О том, что необоснованное, неправильное использование антибиотиков – чуть ли не один из самых главных рисков, который стоит перед всем человечеством. Поэтому людям надо учиться и никогда не использовать антибиотики в порядке самолечения", – акцентировал внимание врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, как в Украине применяют препарат "Плаквенил" для лечения коронавируса. По его словам, пациенты должны предоставить свое согласие на это и ни в коем случае не могут принимать лекарство без рекомендаций врача.

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