Комаровский сказал, что делать при подозрении на коронавирус

Известный украинский врач Евгений Комаровский считает, что люди с симптомами ОРВИ и гриппа, а уж тем более с подозрением на коронавирус не должны выходить из дома.

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Речь идет даже о походе в больницу, ведь сперва нужно позвонить и обсудить возможность лечения или необходимость госпитализации с медиками. Об этом он рассказал в интервью "Гордону" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Если подозреваешь у себя коронавирус, то самое страшное, что ты можешь сделать – это выйти из дома. А мы рассказываем всей стране, как брать у себя мазки?! Нет, я этим заниматься не буду. Подозреваешь? Ты должен позвонить, с тобой обязаны поговорить, выяснить, как ты себя чувствуешь, что с тобой происходит", – считает доктор.

Комаровский призвал людей с симптомами коронавируса оставаться дома

По словам Комаровского, если у человека есть реальные симптомы, похожие на коронавирус, возникает принципиальный вопрос – что с таким пациентом делать.

"Если у тебя есть дыхательная недостаточность, возможны два варианта действий. Возможно, эту проблему можно решить кислородом. Тогда вопрос – где ты получишь кислород в домашних условиях? Невозможно это? Значит, ты едешь в больницу дышать кислородом. Второй вариант – тебе нужна более интенсивная терапия в условиях реанимационного отделения с ИВЛ. Это тоже госпитализация", – объясняет врач.

При этом он считает, что если заболевший способен обходиться без кислорода и может дышать, то его температура в 38,9°С никого из врачей не будет волновать.

"Пей, проветривай помещение, принимай жаропонижающие, мы тебе расскажем, что и как, только нос из дома не высовывай! Потому что, если ты, не задыхаясь, даже если у тебя коронавирус при температуре 39,9°С, попадешь в больницу, твои шансы уцелеть и выжить будут значительно меньше, чем если ты останешься дома", – отметил доктор.

Он убежден, что в больнице такому пациенту обязательно дадут антибиотик и много ненужных лекарств, потому что привыкли перестраховываться. Так у заболевшего появится риск госпитальной инфекции, при этом в медучреждении с ним будет контактировать куча людей.

"Которые переходят от одного больного к другому и чем-нибудь заразят. Поэтому стационар только тогда, когда жизнь под угрозой. Во всех остальных ситуациях – сидите дома, принимая лечение, как при ОРВИ!" – призвал Комаровский.

Как сообщал OBOZREVATEL, симптомы коронавируса COVID-19 начинаются с высокой температуры, после этого появляется сухой кашель, который может привести к затрудненному дыханию. Поэтому их можно перепутать с другими обычными зимними инфекциями типа ОРВИ или гриппа.

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