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/ Пульмонология

Комаровский сказал, что делать при подозрении на коронавирус

2.7т
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Известный украинский врач Евгений Комаровский считает, что люди с симптомами ОРВИ и гриппа, а уж тем более с подозрением на коронавирус не должны выходить из дома.

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Речь идет даже о походе в больницу, ведь сперва нужно позвонить и обсудить возможность лечения или необходимость госпитализации с медиками. Об этом он рассказал в интервью "Гордону" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Если подозреваешь у себя коронавирус, то самое страшное, что ты можешь сделать – это выйти из дома. А мы рассказываем всей стране, как брать у себя мазки?! Нет, я этим заниматься не буду. Подозреваешь? Ты должен позвонить, с тобой обязаны поговорить, выяснить, как ты себя чувствуешь, что с тобой происходит", – считает доктор.

Комаровский призвал людей с симптомами коронавируса оставаться дома

Комаровский призвал людей с симптомами коронавируса оставаться дома

По словам Комаровского, если у человека есть реальные симптомы, похожие на коронавирус, возникает принципиальный вопрос – что с таким пациентом делать.

"Если у тебя есть дыхательная недостаточность, возможны два варианта действий. Возможно, эту проблему можно решить кислородом. Тогда вопрос – где ты получишь кислород в домашних условиях? Невозможно это? Значит, ты едешь в больницу дышать кислородом. Второй вариант – тебе нужна более интенсивная терапия в условиях реанимационного отделения с ИВЛ. Это тоже госпитализация", – объясняет врач.

При этом он считает, что если заболевший способен обходиться без кислорода и может дышать, то его температура в 38,9°С никого из врачей не будет волновать.

"Пей, проветривай помещение, принимай жаропонижающие, мы тебе расскажем, что и как, только нос из дома не высовывай! Потому что, если ты, не задыхаясь, даже если у тебя коронавирус при температуре 39,9°С, попадешь в больницу, твои шансы уцелеть и выжить будут значительно меньше, чем если ты останешься дома", – отметил доктор.

Он убежден, что в больнице такому пациенту обязательно дадут антибиотик и много ненужных лекарств, потому что привыкли перестраховываться. Так у заболевшего появится риск госпитальной инфекции, при этом в медучреждении с ним будет контактировать куча людей.

"Которые переходят от одного больного к другому и чем-нибудь заразят. Поэтому стационар только тогда, когда жизнь под угрозой. Во всех остальных ситуациях – сидите дома, принимая лечение, как при ОРВИ!" – призвал Комаровский.

Как сообщал OBOZREVATEL, симптомы коронавируса COVID-19 начинаются с высокой температуры, после этого появляется сухой кашель, который может привести к затрудненному дыханию. Поэтому их можно перепутать с другими обычными зимними инфекциями типа ОРВИ или гриппа.

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Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Персона
Евгений Комаровский
Место
Украина
Теги
медицина болезнь грипп и ОРВИ
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a alexeyon
a alexeyon
Комаровский 27.01.2020 о коронавирусе.. В недавнем видео от 27 января известный педиатр Украины прокомментировал ситуацию, связанную с новым вирусом. Основной посыл видео заключался в бесполезности паники и целесообразности обострения внимания на других, действительно серьезных проблемах. Так, доктор Комаровский уточнил, что на сегодняшний день в Украине зарегистрировано 150 тысяч пациентов с корью, при этом 16 человек, увы, погибли. Тогда как пациентов с коронавирусом в Украине на данный момент нет ни одного. Евгений Комаровский настоятельно просил не впадать в паническое состояние и не распространять информацию в социальных сетях об опасности вируса из Китая. На сегодняшний день Уханьский вирус опасности для жителей Украины не представляет.... Быстро переобулся предсказатель комаровский относительно коронавируса... Может если бы это недоразумение не говорило,что не надо боятся, меньше бы людей выехало в Европу и Китай, а остались бы дома не рискуя своим здоровьем..
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
ты теперь вместо супрун,сказал то сказал это.
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Здоровье Пульмонология

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