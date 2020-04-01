Комаровский рекомендовал пить колу из-за коронавируса: появилось объяснение

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский рекомендовал на карантине пить кока-колу вместо отечественных напитков.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Медик пояснил, что ему важно качество газированного напитка.

"Для меня лимонад отечественного производителя это кот в мешке. Я понятия не имею, что туда засыпал производитель, и какую воду он использовал. Я в своей практике врача-инфекциониста наблюдал такое количество укакавшихся детей, после отечественных лимонадов, что я не могу рекомендовать такие лимонады широким массам", – рассказал Комаровский.

Евгений Комаровский

Врач подчеркнул, что он советует только те продукты, что прошли очень серьезный контроль.

"Потому что бренд считает, что репутацию не купишь ни за какие деньги. А когда бреду очень много-много лет это вообще", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач Евгений Комаровский рассказал, что карантин в Украине могут отменить после 28 дней без новых случаев заболевания, однако большую роль сыграет то, как поступят европейские страны.

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