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/ Пульмонология

Комаровский рассказал, почему коронавирус больше поражает пожилых людей

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В Украине зафиксирован всего одни случай новой коронавирусной инфекции COVID-19, однако и это уже является поводом для беспокойства не только среди населения, но и властей. Врач Евгений Комаровский про коронавирус на своем Youtube-канале запустил цикл передач, в которых рассказывает о новых данных об инфекции и дает советы, направленные на профилактику заболевания.

В частности, в последней передаче Комаровский объяснил, почему больше всего инфицированию и тяжелому течению коронавирусной инфекции подвержены именно пожилые люди.

"Каждый вирус, перед тем как попасть в клетку, использует содержащийся в ней белок, который ему поддается. Оказывается, этим "предателем" является белок АСЕ2, который связан с работой сердечно-сосудистой системы, его много содержится в легочной ткани, а также этот белок принимает участие в регуляции давления. И вот именно он является "пропуском" для коронавируса в клетку", – отметил врач.

По его словам, именно активность этого белка тесно связана с возрастом человека – чем человек старше, тем выше его активность, а значит вероятность проникновения вируса выше.

"И еще что не менее важно – препараты, которые используются для лечения гипертонической болезни, механизм действия которых также затрагивает работу этого белка, могут влиять на вероятность инфицирования коронавирусом. Это одно из объяснений тому, почему коронавирус у взрослых протекает тяжелее, особенно у пожилых, особенно у людей, которые вынуждены принимать постоянно таблетки для лечения гипертонии", - объяснил Комаровский, добавив, что в таком случае трансплантация АСЕ2 мезенхимальных стволовых клеток значительно улучшает исход у пациентов с пневмонией, вызванной коронавирусом.

"То есть, воздействие на этот белок – один из самых перспективных потенциальных методов лечения", – подчеркнул эксперт.

Также он добавил, что до настоящего времени остается непонятным, почему одни люди распространяют вирус массово, а другие – практически нет. "Опять же, дело может быть в этом белке. Есть генетические, расовые и прочие различия, в частности, связанные с количеством белка АСЕ2, потому одни народы склонные больше болеть, а другие – меньше", – отметил Комароский.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
Тема
Коронавирус
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