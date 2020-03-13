Комаровский рассказал, как нельзя защищаться от коронавируса

В Украине сегодня остро стоит вопрос относительно ситуации с коронавирусом COVID-19, в частности, всех интересует, как можно максимально от него защититься. И на фоне такого спроса возникает масса предположений и рекомендаций по профилактике, которые якобы помогут оградить себя от инфекции.

Так, в частности, доктор Евгений Комаровский назвал несколько способов, популярных в интернете, которые не стоит применять для профилактики, поскольку они не защищают, а наоборот повышают шансы заразиться. Еще несколько неэффективных и даже опасных защитных мер перечислили и эксперты ВОЗ.

Обрабатывать мыльным раствором рот, нос и глаза

Поскольку эксперты со всего мира настоятельно рекомендуют в качестве одной из главных мер профилактики часто и долго мыть руки с мылом, в сети появились советы промывать мылом еще и глаза, нос и рот. Якобы, это сработает уж наверняка.

"Мыло раздражает слизистые оболочки. А раздражение подавляет местный иммунитет. Допустим, на слизистой оболочке есть вирус, который вы смыли мылом. Но после этого, после химического ожога щелочью, слизистая оболочка становится более восприимчивой, то есть, заразиться становится гораздо проще", - объяснил Комаровский, добавив, что так делать категорически нельзя.

Ходить в баню

Считается, что во время банных процедур под воздействием высоких температур погибают все возможные патогены.

"Баня может подействовать негативно, потому что там сухой воздух, а это в принципе вызывает пересыхание слизистых оболочек и угнетение местного иммунитета. Кроме того, баня провоцирует интенсивное потение, что чревато сгущением крови и нарушением работы сердечно-сосудистой системы, что также плохо сказывается на иммунитете", - отметил эксперт, подчеркнув, что если без бани вам никак, то необходимо в процессе процедуры и после нее пить много воды, чтобы поддерживать нормальную гидратацию организма.

Не все предлагаемые методы профилактики действенны NewsOne

Принимать витамин С

Еще один мифический метод профилактики – пить ударные дозы витамина С. Якобы он повышает силу иммунитета, чем и поможет не заболеть или поскорее выздороветь.

Однако, по словам Комаровского, существует множество доказательств того, что дополнительный прием витамина С не оказывает никакого положительного влияния на работу иммунитета. Кроме того, есть доказательства, что избыток аскорбиновой кислоты способствует образованию камней в почках. А это уже хорошо на защитных функция организма не отразится.

Пить спиртное

Лихачи советуют ежедневно "пригубить рюмашку чего-то покрепче", чтобы "продезинфицироваться изнутри и убить все патогены". Однако так делать не стоит – патогены останутся невредимы, а вот ваше состояние ухудшится и риски заразится увеличатся в разы.

В частности, употребление даже малых доз алкоголя угнетает работу иммунитета, от чего вероятность заразиться и тяжелее перенести инфекцию становится выше.

Обрабатывать тело дезинфекторами

Эксперты рекомендуют обрабатывать дезинфицирующими средствами руки, поскольку они уничтожают патогены, попавшие на кожу, и предотвращают их проникновение на слизистые оболочки посредством переноса.

А обработка дезинфекторами всего тела не имеет никакого смысла – проникшие внутрь патогены они не способны уничтожать, а на коже могут спровоцировать появление микротравм (ожоги, трещинки в результате пересушивания кожи), через которые (согласно изучаемой сейчас теории) вирус также может проникнуть в организм.

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