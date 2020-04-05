При заболевании коклюшем cильный сухой кашель, в отличие от нового коронавируса, наступает приступами, между которыми состояние пациента практически не нарушено.

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Об этом в новом видео о COVID-19 рассказал украинский врач-педиатр Евгений Комаровский. Ролик он опубликовал на своем YouTube-канале в субботу, 4 апреля.

Евгений Комаровский Коллаж

"Действительно, сухой изнурительный кашель может быть при коклюше. Но главная особенность коклюша – при нем кашель носит приступообразный характер и между этими приступами пациент чувствует себя хорошо. То есть, состояние практически не нарушено. При коронавирусе совершенно другая симптоматика", – рассказал врач, отвечая на один из вопросов зрителей.

Как писал OBOZREVATEL, доктор Евгений Комаровский рассказал, что сделал бы при симптомах коронавируса у себя.

Он также дал совет по интиму во время пандемии. Комаровский подтвердил возможность интимных отношений во время болезни COVID-19, если партнер постоянно находится с больным.

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