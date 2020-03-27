Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Комаровский рассказал, как курильщикам снизить риск заражения коронавирусом

1.5т
Читать материал на украинском

Статистика ведущих организаций здравоохранения гласит, что курильщики больше остальных подвержены тяжелому течению коронавируса COVID-19, к тому же и вероятность заражения у них также выше.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Врач Евгений Комаровский у себя на Youtube-канале заявил, что причина тому не только в негативном влиянии курения на органы дыхания и здоровье в целом.

"Курильщики болеют не только тяжелее, но и чаще. А все потому, что вы сначала за что-то подержались, а потом взяли сигарету и засунули ее в рот – это яркая схема того, как вы заразились. И внушить курильщику, что перед каждым засовыванием сигареты в рот нужно мыть руки, очень сложно", - отметил эксперт.

Кроме того, Комаровский обратил внимание еще на один нюанс. "Вы один раз немытой рукой взялись за пачку сигарет, и она стала источником вируса. Потому делайте правильные выводы", - подчеркнул врач.

Чтобы избежать подобных рисков, он рекомендует тем, кто не планирует бросать пагубную привычку, не курить на улице, а только там, где у вас чистые руки, обрабатывать упаковки с сигаретами санитайзерами, прежде чем их открыть.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему курильщики тяжелее переносят коронавирусную инфекцию.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
Тема
Коронавирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Коронавирус. Самое важное

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости