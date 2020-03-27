Комаровский рассказал, как курильщикам снизить риск заражения коронавирусом

Статистика ведущих организаций здравоохранения гласит, что курильщики больше остальных подвержены тяжелому течению коронавируса COVID-19, к тому же и вероятность заражения у них также выше.

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Врач Евгений Комаровский у себя на Youtube-канале заявил, что причина тому не только в негативном влиянии курения на органы дыхания и здоровье в целом.

"Курильщики болеют не только тяжелее, но и чаще. А все потому, что вы сначала за что-то подержались, а потом взяли сигарету и засунули ее в рот – это яркая схема того, как вы заразились. И внушить курильщику, что перед каждым засовыванием сигареты в рот нужно мыть руки, очень сложно", - отметил эксперт.

Кроме того, Комаровский обратил внимание еще на один нюанс. "Вы один раз немытой рукой взялись за пачку сигарет, и она стала источником вируса. Потому делайте правильные выводы", - подчеркнул врач.

Чтобы избежать подобных рисков, он рекомендует тем, кто не планирует бросать пагубную привычку, не курить на улице, а только там, где у вас чистые руки, обрабатывать упаковки с сигаретами санитайзерами, прежде чем их открыть.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему курильщики тяжелее переносят коронавирусную инфекцию.

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