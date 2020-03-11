Комаровский объяснил, для чего нужен карантин в Украине

В Украине официально подтвержден только один случай коронавирусной инфекции COVID-19, и тот завезенный из Италии. Однако это не исключает вероятности массового заражения среди населения, потому власти решили ввести карантин в стране. В своей передаче на Youtube-канале "Евгений Комаровский про коронавирус" эксперт высказался в поддержку таких мер.

"Надо четко понять. Статистика такая: 80% заболевших перенесут болезнь очень легко и выздоровеют, 15% потребуют кислорода и тоже выздоровеют, а 5% - будут нуждаться в реальной госпитализации интенсивной терапии, интубации, искусственной вентиляции легких и других серьезных мероприятий. И что произойдет, если мы не будем никаких карантинных мероприятий проводить, а продолжим устраивать многотысячные крестные ходы, продолжать собираться в общественных местах, ходить в школы, кинотеатры и т.д. - то, что и должно: вирус придет в каждый дом", - отметил Комаровский.

Он подчеркнул, что наша страна и так находится в "выиграшном" положении: у нас треть населения (пожилые люди) - потенциальная мишень для коронавируса. "И если в маленьком городе заболеют хотя бы тысяча человек, из которых у 100 (или может даже 20) болезнь будет протекать в тяжелой форме, это будет коллапсом для системы здравоохранения", - отметил врач.

Также эксперт пояснил, для чего на самом деле вводят карантин. "Его вводят для того, чтобы выиграть время – чтобы тысяча человек заболели не одновременно, а хотя бы в течение месяца, и чтобы медицинские работники могли оказать помощь и перераспределить силы. Потому с одной стороны страна вводит карантинные мероприятия, а с другой самым активным образом занимается обеспечением медицинскими работниками, проводит информационную кампанию, организовывает накопление кислорода, накопление масок, лекарств – вот для чего карантин", - подчеркнул Комаровский, добавив, что просто ввести карантин и сидеть ничего не делать – наивно, глупо и преступно.

Таким образом, по его словам, на сегодня необходимо, обеспечить воздействие на общественный транспорт, закрыть развлекательные заведения, запретить общественные мероприятия, и на этом фоне провести подготовку незараженных регионов к возможной вспышке, в частности, обеспечить койки, маски, спецодежду, кислород и лекарства.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему коронавирус несет больше всего угрозы именно пожилым людям.

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