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/ Пульмонология

Комаровский назвал реальную опасность коронавируса

1.3т
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Известный врач-педиатр Евгений Комаровский призвал украинцев не паниковать из-за распространения нового смертельного коронавируса 2019-nCoV. Доктор назвал реальные опасности заболевания.

Видео было опубликовано на канале Комаровского в YouTube. По словам медика, Китай находится от Украины слишком далеко, так что риск сводится к минимуму. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

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Комаровский подчеркнул, что ни у кого на Земле нет иммунитета к вирусу, а передаваться он может от человека к человеку.

"Что реально плохо – на носу китайский Новый год. Это для жителей Китая – время путешествий. Шансы того, что вирус разнесется по миру просто огромные. Плюс сейчас сезон гриппа", – подчеркнул Комаровский.

Его симптомы очень похожи на ОРВИ, а особых проявлений коронавирус не имеет. Это значит, что диагностировать его могут только специальные тесты.

Педиатр посоветовал украинцам защищать слизистые оболочки, побольше гулять и пить много жидкости.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае уже 26 человек погибли в результате заражения смертельным коронавирусом 2019-nCoV. Количество инфицированных достигло 849.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Коронавирус 2019-nCoV
Персона
Евгений Комаровский
Место
Украина
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