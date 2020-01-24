Комаровский назвал реальную опасность коронавируса

Известный врач-педиатр Евгений Комаровский призвал украинцев не паниковать из-за распространения нового смертельного коронавируса 2019-nCoV. Доктор назвал реальные опасности заболевания.

Видео было опубликовано на канале Комаровского в YouTube. По словам медика, Китай находится от Украины слишком далеко, так что риск сводится к минимуму. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

Комаровский подчеркнул, что ни у кого на Земле нет иммунитета к вирусу, а передаваться он может от человека к человеку.

"Что реально плохо – на носу китайский Новый год. Это для жителей Китая – время путешествий. Шансы того, что вирус разнесется по миру просто огромные. Плюс сейчас сезон гриппа", – подчеркнул Комаровский.

Его симптомы очень похожи на ОРВИ, а особых проявлений коронавирус не имеет. Это значит, что диагностировать его могут только специальные тесты.

Педиатр посоветовал украинцам защищать слизистые оболочки, побольше гулять и пить много жидкости.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае уже 26 человек погибли в результате заражения смертельным коронавирусом 2019-nCoV. Количество инфицированных достигло 849.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся