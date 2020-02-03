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/ Пульмонология

Количество жертв коронавируса из Китая резко возросло

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Число жертв смертельного коронавируса 2019-nCoV по состоянию на утро 3 февраля достигло 362 человека. В Китае погиб 361, еще один – на Филиппинах.

Об этом сообщили в госкомитете по делам здравоохранения КНР. За минувшие сутки коронавирус убил 57 человек.

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Что нового известно о коронавирусе

  • В городе Ухань завершили строительство первой из двух больниц, предназначенных для лечения пациентов с коронавирусом.

  • В Германии число заразившихся новым коронавирусом достигло 10.

  • С 3 февраля Россия приостановила движение всех пассажирских поездов с Китаем.

  • США запретили въезд в страну иностранцам, посещавшим Китай в последние 14 дней

  • В Таиланде пациентку с коронавирусом вылечили лекарствами против гриппа и СПИДа.

Общее количество инфицированных достигло 17386 человек. Таким образом, количество заразившихся за день выросло почти на 3 тысячи. 2296 человек находятся в тяжелом состоянии. От вируса удалось вылечить 480 пациентов.

Подозревают коронавирус у 21 558 жителей Китая.

Количество жертв коронавируса из Китая резко возросло

Количество жертв коронавируса из Китая резко возросло

Фокус

Как сообщал OBOZREVATEL, на Филиппинах зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса за пределами Китая. Там умер 44-летний мужчина, который приехал из города Ухань, где и началась эпидемия.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Коронавирус
Место
Китай
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