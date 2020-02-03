Число жертв смертельного коронавируса 2019-nCoV по состоянию на утро 3 февраля достигло 362 человека. В Китае погиб 361, еще один – на Филиппинах.

Об этом сообщили в госкомитете по делам здравоохранения КНР. За минувшие сутки коронавирус убил 57 человек.

Что нового известно о коронавирусе

В городе Ухань завершили строительство первой из двух больниц, предназначенных для лечения пациентов с коронавирусом.

В Германии число заразившихся новым коронавирусом достигло 10.

С 3 февраля Россия приостановила движение всех пассажирских поездов с Китаем.

США запретили въезд в страну иностранцам, посещавшим Китай в последние 14 дней

В Таиланде пациентку с коронавирусом вылечили лекарствами против гриппа и СПИДа.

Общее количество инфицированных достигло 17386 человек. Таким образом, количество заразившихся за день выросло почти на 3 тысячи. 2296 человек находятся в тяжелом состоянии. От вируса удалось вылечить 480 пациентов.

Подозревают коронавирус у 21 558 жителей Китая.

Количество жертв коронавируса из Китая резко возросло Фокус

Как сообщал OBOZREVATEL, на Филиппинах зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса за пределами Китая. Там умер 44-летний мужчина, который приехал из города Ухань, где и началась эпидемия.

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