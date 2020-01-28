Количество зараженных коронавирусом резко выросло до 4515: более 100 погибли

Количество зараженных новым коронавирусом 2019-nCoV за ночь, с понедельника на вторник, 28 января, резко выросло до 4515 с 2744, погибли уже 106 человек.

Как сообщает Национальная комиссия здравоохранения Китая, еще 60 – выписаны из больниц, пишет Bloomberg.

Случаи заражения были зарегистрированы по всей Азии и Австралии, а также во США, Франции и Канаде. Кроме того, Германия заявила о своем первом случае заболевания. Заражение подтверждено у мужчины из баварского округа Штарнберг. Пациент изолирован и находится в хорошем состоянии.

Коронавирус из Китая косит людей во всем мире

Отмечается, что на данный момент активизировались глобальные усилия по сдерживанию распространения коронавируса. Многие крупные компании начали срочную эвакувацию рабочих из наиболее пострадавших от вспышки заболевания районов.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус прибыл в Пекин, чтобы оценить реакцию Китая на новый коронавирус.

На этом фоне в Китае продлили лунные новогодние каникулы до 2 февраля с 30 января. Власти также заблокировали города с общим населением в 40 миллионов человек вокруг Уханя.

Какие симптомы

Инкубационный период коронавируса колеблется от 1 до 14 дней.

Как выяснилось, жар и кашель, типичные для пневмонии, являются не единственными симптомами нового коронавируса (2019-nCoV) из Китая.

У многих пациентов, попавших в больницы города Ухань, наблюдались диарея, тошнота, головная боль, усталость, а также проблемы с пищеварительной и нервной системами.

Кроме того, в более редких случаях возможно затрудненное сердцебиение и стеснение в груди. У некоторых инфицированных наблюдались только нетипичные признаки заболевания, при этом повышение температуры отсутствовало.

Такое "разнообразие", говорят врачи, затрудняет диагностирование заболевания на ранней стадии. В связи с этим они призвали быть бдительными и при подозрении на вирус сразу же обращаться в больницу.

Где в мире подтвердили случаи заражения коронавирусом:

Гонконг: 8 случаев

Макао: 6 случаев

Таиланд: 8 случаев

Австралия: 5 случаев

Малайзия: 4 случая

Сингапур: 4 случая

Франция: 3 случая

Япония: 4 случая

Южная Корея: 4 случая

Тайвань: 5 случаев

США: 5 случаев

Вьетнам: 2 случая

Непал: 1 случай

Канада: 1 случай

Остров Хайнань: 31 случай

Камбоджа: 1 случай

Германия: 1 случай

Шри-Ланка: 1 случай

Как сообщал OBOZREVATEL, смертельный коронавирус 2019-nCoV добрался 25 января до Австралии, Малайзии и Франции. При этом в Национальной комиссии здравоохранения Китая сообщили, что от смертельной пневмонии удалось вылечить 36 человек. Их уже выписали из больницы.

Также в СНБО сделали заявление по ситуации с коронавирусом в Украине. По состоянию на 26 января сообщалось о 56 погибших и 2 тысячах заразившихся в Китае.

С 26 января в аэропорту "Борисполь" начался температурный скринингпассажиров на прямых авиарейсах из Китая для предотвращения распространения коронавируса.

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