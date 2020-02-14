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/ Пульмонология

Количество убитых коронавирусом рекордно возросло: страшные данные

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Количество погибших в результате заражения новым коронавирусом COVID-19 за минувшие сутки составило 254 человека. Всего вирус убил 1483 по состоянию на утро 14 февраля.

Об этом сообщает EHA News. За день до этого количество погибших возросло еще на 242. По всему миру коронавирусом, согласно последним данным, заражены 64 627 человек.

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В тяжелом состоянии находятся 10 854 из них. За сутки удалось вылечить 1171 пациента. Причиной резкого увеличения числа выявленных случаев стал новый метод диагностики, рассказали в региональном Комитете по вопросам гигиены и здравоохранения.

Тем временем в США показали вирус-убийцу под микроскопом – его сравнили с инфекциями MERS и SARS. Первая убила более 800 человек в 2003 году, вторая унесла жизни еще 700 в 2012 году.

Количество убитых коронавирусом рекордно возросло

Количество убитых коронавирусом рекордно возросло

EHA News

Количество убитых коронавирусом рекордно возросло

Количество убитых коронавирусом рекордно возросло

EHA News

Количество убитых коронавирусом рекордно возросло

Количество убитых коронавирусом рекордно возросло

EHA News

Количество убитых коронавирусом рекордно возросло

Количество убитых коронавирусом рекордно возросло

EHA News

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае от коронавируса умер врач, первым обнаруживший смертельную угрозу. Власти Китая несколько недель скрывали информацию о новом вирусе и не предпринимали никаких действий.

Ученые и эксперты по болезням заявили, что вспышку коронавируса в Ухане скоро могут объявить пандемией. Такой термин выведет вирус на новый уровень, поскольку он относится к более глобальной вспышке.

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Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Луговская
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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