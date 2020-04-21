Когда закончится "Плаквенил": в Минздраве сказали, чем будут лечить коронавирус
В Украину доставили еще 1400 упаковок препарата гидроксихлорохин, который согласно протоколу используется для лечения коронавируса COVID-19.
Такое заявление сделал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 21 апреля, отвечая на вопрос OBOZREVATEL, что врачи собираются делать после того, как запасы предыдущей партии гидроксихлорохина – "Плаквенила" – будут исчерпаны (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"В субботу министерство получило еще 1400 упаковок гидроксихлорохина от другого производителя. Уже сегодня подпишут распределение и лекарство будет доставлено в регионы и больницы", – поделился министр.
Напомним, ранее в Украине одобрили использование лекарства "Плаквенил" (торговый бренд гидроксихлорохина). О каком названии идет речь сейчас, в Минздраве не уточнили.
Глава Минздрава заявил, что "Плаквенил" – фактически единственное лекарство от коронавируса.
Препарат "Плаквенил", который Минздрав Украины одобрил для лечения коронавируса, применяют и в Италии, однако там предупредили, что его свойства в лечении COVID-19 пока необоснованны.
В частности, лекарство противопоказано определенной категории пациентов, поскольку в некоторых случаях может даже привести к смерти.
При этом для применения препарата "Плаквенил" в комплексном лечении коронавируса пациент должен предоставить свое согласие на это.
Также украинский врач из Италии рассказала о новом симптоме COVID-19 и опасности "Плаквенила".
В Швеции прекратили применять противомалярийный препарат хлорохин, который используют в Украине для лечения коронавируса COVID-19, из-за его побочных действий.
В Китае сообщили, что "Плаквенил" не ускорил выздоровление пациентов с коронавирусом COVID-19.
Чем опасен препарат "Плаквенил" и в каких случаях приводит к смерти – читайте в материале.