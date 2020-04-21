Когда закончится "Плаквенил": в Минздраве сказали, чем будут лечить коронавирус

В Украину доставили еще 1400 упаковок препарата гидроксихлорохин, который согласно протоколу используется для лечения коронавируса COVID-19.

Такое заявление сделал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 21 апреля, отвечая на вопрос OBOZREVATEL, что врачи собираются делать после того, как запасы предыдущей партии гидроксихлорохина – "Плаквенила" – будут исчерпаны (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В субботу министерство получило еще 1400 упаковок гидроксихлорохина от другого производителя. Уже сегодня подпишут распределение и лекарство будет доставлено в регионы и больницы", – поделился министр.

Напомним, ранее в Украине одобрили использование лекарства "Плаквенил" (торговый бренд гидроксихлорохина). О каком названии идет речь сейчас, в Минздраве не уточнили.