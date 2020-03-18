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/ Пульмонология

Когда закончится коронавирус: стало известно о главных прорывах ученых

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Мировая наука усиленно работает над вопросом борьбы с коронавирусом. Десятки исследовательских групп пробуют в кратчайшие сроки создать вакцину от COVID-19.

Как пишет "Новое время", в США и Израиле говорят о скором создании лекарства от новой инфекции, а в Китае используют антимикробные краски.

Когда закончится коронавирус: стало известно о главных прорывах ученых

pixabay.com

Первые американские испытания вакцины от коронавируса начались 16 марта. В тестах примут участие 45 молодых и здоровых волонтеров. Прививки разработаны Национальным институтом здравоохранения США совместно с фармацевтической компанией Moderna.

Другая американская фармацевтическая компания, Inovio Pharmaceuticals, начнет испытания на своих кандидатах в апреле.

В Китае ученые тестируют в качестве вакцины комбинацию лекарств против ВИЧ. Также испытания проходит препарат "Remdesivir", который разрабатывался для борьбы с лихорадкой Эбола.

Тем временем, китайский производитель красок Nippon Paint разработал антивирусную краску для поверхностей, пожертвовав ее четырем больницам в провинции Хубэй в объеме, достаточном для того, чтобы покрыть, в общей сложности, 120 тыс. кв м поверхности.

В компании надеются, что это противовирусное покрытие может помочь медицинским работникам, предоставив им дополнительную защиту от коронавируса.

Когда закончится коронавирус: стало известно о главных прорывах ученых

Nippon Paint

Как сообщал OBOZREVATEL, врачам удается обнаружить только одного из десяти инфицированных коронавирусом.

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Тема
Коронавирус
Теги
исследование вирус
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