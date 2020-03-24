В Министерстве здравоохранения дали украинцам советы, как правильно пользоваться защитными масками для того, чтобы уберечься от попадания в организм коронавируса СOVID-19.
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Советы появились на странице Минздрава в Facebook. Отметим, что перчатки и маски считаются одними из превентивных методов борьбы с инфицированием коронавирусом.
В частности, в министерстве отметили, что здоровым людям носить маску надо, только если они оказывают помощь человеку больному COVID-19.
Когда и как пользоваться и снимать защитные маски: в Минздраве дали ценные советы
Когда и как необходимо использовать медицинские маски
если вы кашляете или чихаете, надевайте маску;
маски являются эффективным средством только в комбинации с регулярной обработкой рук спиртосодержащим антисептиком или водой с мылом;
если вы пользуетесь маской, вам следует знать правила использования и утилизации одноразовых медицинских масок.
Как правильно пользоваться медицинской маской
прежде чем надеть маску, обработайте руки спиртосодержащим антисептиком или тщательно помойте;
покройте рот и нос маской и убедитесь, что она плотно прилегает;
не прикасайтесь к маске во время ее ношения;
если надо коснуться маски, обработайте руки спиртосодержащим антисептиком или тщательно помойте;
если маска станет влажной, замените ее новой;
не используйте маску повторно.
Как правильно снять маску
осторожно снимите маску сзади, не касаясь основной ее части;
немедленно выбросьте в закрытый контейнер;
тщательно обработайте руки спиртосодержащим антисептиком или помойте с мылом.
Ранее OBOZREVATEL писал, как сшить маску в домашних условиях.
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