Китайцы объявили фавипиравир лекарством от коронавируса: нашелся подвох

Накануне от китайских экспертов поступило сенсационное сообщение – они заявили, что фавипиравир (активный компонент препарата "Авиган" производства компании Fujifilm Toyama Chemical) показал высокую эффективность в лечении пациентов с коронавирусом COVID-19.

В частности, сообщения гласят, что в случае приема фавипиравира выздоровление инфицированных наступает через четыре дня, тогда как в остальных случаях в среднем улучшение состояния наступает через одиннадцать дней.

Как известно, "Авиган" – синтетический противовирусный препарат, который применяется при лечении гриппа, желтой лихорадки, вируса Эбола и других инфекций. С началом эпидемии нового коронавируса медики стали применять его для лечения пациентов с COVID-19.

"Средство проявило свою эффективность, без каких-либо явных побочных эффектов, помогая выздороветь пациентам с коронавирусом. Оно обладает высокой степенью безопасности и явно эффективно при лечении", – заявил накануне на пресс-конференции представитель Министерства науки и технологий Китая Чжан Синьминь.

Однако в медицинских кругах есть сомнения по поводу фавипиравира. Так, некоторые медики выразили сомнения относительно того, что он окажется эффективным в случае тяжелого течения болезни. В частности, японские медики начали его применение в терапии пациентов с легкими и умеренными симптомами, и предположили, что его эффективность резко падает в случае более выраженных симптомов.

Препарат оказался не таким уж и безопасным ФПБ

"Мы вводили "Авиган" 80 пациентам, и похоже, что он не оказывает высокой эффективности, когда вирус уже активно размножился в организме", – отметил источник в министерстве здравоохранения Японии, передает The Guardian.

Кроме того, как сообщает Independed, японские исследования поставили под сомнение и безопасность этого вещества. Так, результаты ранее проведенных испытаний фавипиравира показали, что его применение может негативно отразиться на потомстве: препарат может вызывать патологии плода, потому его не следует использовать беременным или планирующим беременность женщинам. Также есть предположения, что он способен негативно влиять и на состав спермы, что также может стать причиной патологий ребенка.

Примечательно, что Министерство безопасности пищевых продуктов и лекарств Южной Кореи решило не ввозить в страну фавипиравир, поскольку, по мнению их экспертов, для подтверждения эффективности препарата недостаточно клинических данных.

Стоит при этом отметить, что компания-производитель "Авигана" заявила, что не намерена заниматься активными продажами препарата, а будет производить и поставлять его только под заказ.

К слову, данный препарат не поставляется в Украину, аналогов по действующему веществу (фавипиравир) также нет.

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