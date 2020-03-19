ads pixel
Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Китайцы объявили фавипиравир лекарством от коронавируса: нашелся подвох

3.8т
Читать материал на украинском

Накануне от китайских экспертов поступило сенсационное сообщение – они заявили, что фавипиравир (активный компонент препарата "Авиган" производства компании Fujifilm Toyama Chemical) показал высокую эффективность в лечении пациентов с коронавирусом COVID-19.

В частности, сообщения гласят, что в случае приема фавипиравира выздоровление инфицированных наступает через четыре дня, тогда как в остальных случаях в среднем улучшение состояния наступает через одиннадцать дней.

Как известно, "Авиган" – синтетический противовирусный препарат, который применяется при лечении гриппа, желтой лихорадки, вируса Эбола и других инфекций. С началом эпидемии нового коронавируса медики стали применять его для лечения пациентов с COVID-19.

"Средство проявило свою эффективность, без каких-либо явных побочных эффектов, помогая выздороветь пациентам с коронавирусом. Оно обладает высокой степенью безопасности и явно эффективно при лечении", – заявил накануне на пресс-конференции представитель Министерства науки и технологий Китая Чжан Синьминь.

Однако в медицинских кругах есть сомнения по поводу фавипиравира. Так, некоторые медики выразили сомнения относительно того, что он окажется эффективным в случае тяжелого течения болезни. В частности, японские медики начали его применение в терапии пациентов с легкими и умеренными симптомами, и предположили, что его эффективность резко падает в случае более выраженных симптомов.

Препарат оказался не таким уж и безопасным

Препарат оказался не таким уж и безопасным

ФПБ

"Мы вводили "Авиган" 80 пациентам, и похоже, что он не оказывает высокой эффективности, когда вирус уже активно размножился в организме", – отметил источник в министерстве здравоохранения Японии, передает The Guardian.

Кроме того, как сообщает Independed, японские исследования поставили под сомнение и безопасность этого вещества. Так, результаты ранее проведенных испытаний фавипиравира показали, что его применение может негативно отразиться на потомстве: препарат может вызывать патологии плода, потому его не следует использовать беременным или планирующим беременность женщинам. Также есть предположения, что он способен негативно влиять и на состав спермы, что также может стать причиной патологий ребенка.

Примечательно, что Министерство безопасности пищевых продуктов и лекарств Южной Кореи решило не ввозить в страну фавипиравир, поскольку, по мнению их экспертов, для подтверждения эффективности препарата недостаточно клинических данных.

Стоит при этом отметить, что компания-производитель "Авигана" заявила, что не намерена заниматься активными продажами препарата, а будет производить и поставлять его только под заказ.

К слову, данный препарат не поставляется в Украину, аналогов по действующему веществу (фавипиравир) также нет.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал правду об активно рекламируемом препарате "против коронавируса".

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Тема
Коронавирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости