Китайские эксперты нашли эффективный препарат от коронавируса

Медицинские эксперты в Китае утверждают, что лекарство Авиган (активный компонент – фавипиравир), предназначенное для лечения гриппа, эффективно при лечении коронавируса COVID-19.

Так, препарат был опробован на 340 пациентах с коронавирусной инфекцией в Китае, сообщает DailyMail. Известно, что пациенты, которые принимали фавипиравир, выздоравливали быстрее и состояние их легких было значительно лучше по сравнению с пациентами, которым не давали этот препарат.

Считается, что этот компонент блокирует размножение вируса в организме. Исследователи из Гонконга утверждают, что предоставят препарат бесплатно, если исследования покажут, что он безопасен.

Лекарство от гриппа проявило эффективность при лечении коронавируса Правда

Вместе с тем, некоторые клинические испытания дают повод предполагать, что Авиган не будет полезен пациентам с более тяжелой формой болезни.

Как известно, фавипиравир – активное вещество, которое показало свою эффективность против штаммов гриппа, желтой лихорадки и некоторых других вирусных заболеваний.

"Средство проявило свою эффективность, без каких-либо явных побочных эффектов, помогая выздороветь пациентам с коронавирусом. Он обладает высокой степенью безопасности и явно эффективен при лечении", - заявил накануне на пресс-конференции представитель Министерства науки и технологий Китая Чжан Синьминь.

Уточняется, что у пациентов, принимавши этот препарат, выздоровление в среднем наступало спустя четыре дня, при этом у девяти из десяти пациентов отмечалось улучшение состояния легких.

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