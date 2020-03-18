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/ Пульмонология

Китайские эксперты нашли эффективный препарат от коронавируса

2.8т
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Медицинские эксперты в Китае утверждают, что лекарство Авиган (активный компонент – фавипиравир), предназначенное для лечения гриппа, эффективно при лечении коронавируса COVID-19.

Так, препарат был опробован на 340 пациентах с коронавирусной инфекцией в Китае, сообщает DailyMail. Известно, что пациенты, которые принимали фавипиравир, выздоравливали быстрее и состояние их легких было значительно лучше по сравнению с пациентами, которым не давали этот препарат.

Считается, что этот компонент блокирует размножение вируса в организме. Исследователи из Гонконга утверждают, что предоставят препарат бесплатно, если исследования покажут, что он безопасен.

Лекарство от гриппа проявило эффективность при лечении коронавируса

Лекарство от гриппа проявило эффективность при лечении коронавируса

Правда

Вместе с тем, некоторые клинические испытания дают повод предполагать, что Авиган не будет полезен пациентам с более тяжелой формой болезни.

Как известно, фавипиравир – активное вещество, которое показало свою эффективность против штаммов гриппа, желтой лихорадки и некоторых других вирусных заболеваний.

"Средство проявило свою эффективность, без каких-либо явных побочных эффектов, помогая выздороветь пациентам с коронавирусом. Он обладает высокой степенью безопасности и явно эффективен при лечении", - заявил накануне на пресс-конференции представитель Министерства науки и технологий Китая Чжан Синьминь.

Уточняется, что у пациентов, принимавши этот препарат, выздоровление в среднем наступало спустя четыре дня, при этом у девяти из десяти пациентов отмечалось улучшение состояния легких.

Ранее OBOZREVATEL развенчал очередной фейк о профилактике коронавируса.

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Коронавирус
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