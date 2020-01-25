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/ Пульмонология

Китай закроет все турпоездки для своих граждан из-за коронавируса

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Туристические компании и онлайн-агентства в Китае временно прекращают организацию групповых туров из-за вспышки смертельного коронавируса, который уже унес жизни 41 человека.

Центральное телевидение Китая сообщило, что группы, которые сейчас находятся в поездке, могут закончить путешествие согласно договору. При этом они должны уделить максимальное внимание безопасности и здоровью туристов.

Отмечается также, что в Пекине с 26 января будет приостановлено движение автобусов для предотвращения распространения коронавируса. Ранее китайские власти уже закрыли доступ в город Ухань. Там остановился весь транспорт, а покинуть город люди могут только по специальным пропускам.

Движение автобусов в Китае будет приостановлено через коронавирус

Движение автобусов в Китае будет приостановлено через коронавирус

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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в Украине зафиксировано три подозрения на заражение смертельным коронавирусом из Китая;

  • Ведущая врач-инфекционист Украины Ольга Голубовская допустила, что коронавирус может передаваться через предметы, в частности, посредством пересылки AliExpress.

  • Китайские ученые определили, как коронавирус передается человеку. Там выяснили, что он является гибридом вирусов змеи и летучей мыши.

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Автор
Марина Погорилко
Тема
Коронавирус 2019-nCoV
Место
Китай Пекин
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