Китай закроет все турпоездки для своих граждан из-за коронавируса

Туристические компании и онлайн-агентства в Китае временно прекращают организацию групповых туров из-за вспышки смертельного коронавируса, который уже унес жизни 41 человека.
Центральное телевидение Китая сообщило, что группы, которые сейчас находятся в поездке, могут закончить путешествие согласно договору. При этом они должны уделить максимальное внимание безопасности и здоровью туристов.
Отмечается также, что в Пекине с 26 января будет приостановлено движение автобусов для предотвращения распространения коронавируса. Ранее китайские власти уже закрыли доступ в город Ухань. Там остановился весь транспорт, а покинуть город люди могут только по специальным пропускам.
Движение автобусов в Китае будет приостановлено через коронавирус
Синьхоа
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине зафиксировано три подозрения на заражение смертельным коронавирусом из Китая;
Ведущая врач-инфекционист Украины Ольга Голубовская допустила, что коронавирус может передаваться через предметы, в частности, посредством пересылки AliExpress.
Китайские ученые определили, как коронавирус передается человеку. Там выяснили, что он является гибридом вирусов змеи и летучей мыши.
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