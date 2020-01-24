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/ Пульмонология

Китай вывел армию на улицы из-за смертельного коронавируса. Видео

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Армия Китая (НОАК) выехала для блокировки городов, где зафиксированы заражения смертельным коронавирусом 2019-nCoV.

Видео с колоннами военных появились в сети. На карантин закрыли уже 13 китайских городов в провинции Хубэй. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

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В Ухани, откуда началось распространение, людей одолела паника. Они стараются, как можно меньше выходить на улицы. В городе перекрыто транспортное сообщение, жителям рекомендуют не выходить из дома, и не пускают в общественные места без масок.

"Есть два типа масок, которые вас защитят: одна хирургическая, вторая надевается сверху. Должно быть все закрыто – от носа до подбородка", – рассказала россиянка Валерия Лазарева, которая живет в Ухани.

В Китае паника из-за коронавируса

В Китае паника из-за коронавируса

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае уже 26 человек погибли в результате заражения смертельным коронавирусом 2019-nCoV. Количество инфицированных достигло 849.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Коронавирус 2019-nCoV
Место
Китай
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