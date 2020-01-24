Китай вывел армию на улицы из-за смертельного коронавируса. Видео

Армия Китая (НОАК) выехала для блокировки городов, где зафиксированы заражения смертельным коронавирусом 2019-nCoV.

Видео с колоннами военных появились в сети. На карантин закрыли уже 13 китайских городов в провинции Хубэй. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

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В Ухани, откуда началось распространение, людей одолела паника. Они стараются, как можно меньше выходить на улицы. В городе перекрыто транспортное сообщение, жителям рекомендуют не выходить из дома, и не пускают в общественные места без масок.

"Есть два типа масок, которые вас защитят: одна хирургическая, вторая надевается сверху. Должно быть все закрыто – от носа до подбородка", – рассказала россиянка Валерия Лазарева, которая живет в Ухани.

В Китае паника из-за коронавируса Скриншот

DEVELOPING: Wuhan’s hospitals overwhelmed by concerned citizens, all concerned citizens waiting for confirmation on whether they’ve caught the #Coronavirus. Imagine how easily people can get sick from standing in these lines. City on lockdown#Wuhan pic.twitter.com/baF0hegRw4 — Tom (@TomvdMolen) January 22, 2020

Just In #Breaking —#China National Health Commission reported 8 more DEATHS of #WuhanPneumonia (2020-01-23 15:44)



Video from a hospital in #Wuhan. 🇨🇳 #CCPChina govt seems incapable to deal or hide this deadly virus anymore.#ChinaPneumonia #coronavirus pic.twitter.com/qEk7Xu3iYA — @Dystopia - #HongKong is NOT China (@Dystopia992) January 23, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае уже 26 человек погибли в результате заражения смертельным коронавирусом 2019-nCoV. Количество инфицированных достигло 849.

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