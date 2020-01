Китай вывел армию на улицы из-за смертельного коронавируса. Видео

Армия Китая (НОАК) выехала для блокировки городов, где зафиксированы заражения смертельным коронавирусом 2019-nCoV.

Видео с колоннами военных появились в сети. На карантин закрыли уже 13 китайских городов в провинции Хубэй. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

В Ухани, откуда началось распространение, людей одолела паника. Они стараются, как можно меньше выходить на улицы. В городе перекрыто транспортное сообщение, жителям рекомендуют не выходить из дома, и не пускают в общественные места без масок.

"Есть два типа масок, которые вас защитят: одна хирургическая, вторая надевается сверху. Должно быть все закрыто – от носа до подбородка", – рассказала россиянка Валерия Лазарева, которая живет в Ухани.

DEVELOPING: Wuhan’s hospitals overwhelmed by concerned citizens, all concerned citizens waiting for confirmation on whether they’ve caught the #Coronavirus. Imagine how easily people can get sick from standing in these lines. City on lockdown#Wuhan pic.twitter.com/baF0hegRw4