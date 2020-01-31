Нужно 15 минут: в Китае совершили прорыв в борьбе с коронавирусом

В Китае разработали первые экспресс-тесты для диагностики нового коронавируса 2019-nCoV, который стремительно распространяется по миру.

Над ними поработали ученые из Национального института по контролю и профилактике вирусных заболеваний совместно с одной из высокотехнологичных компаний города Уси, сообщило агенство "Синьхуа" в пятницу, 31 января.

Тест позволяет получить результат уже за 8-15 минут. Он имеет высокую чувствительность, а также простой в использовании и транспортировке.

Разработка важна для предотвращения новых случаев заражения и борьбы с эпидемией.

Первая партия экспресс-тестов уже изготовлена, наборы используются в провинции Хубэй. Также началось их массовое производство, пока объемов достаточно, чтобы провести анализы четырех тысяч человек в день.

За сутки китайская компания может производить 4 тысяч экспресс-тестов, и городские власти помогают расширить производство.

Появились экспресс-тесты на коронавирус Коллаж

Справка. Коронавирус 2019-nCoV – новый штамм вируса пневмонии, впервые обнаруженный в Китае. В начале 2020 года был подтвержден факт передачи этого вируса от человека к человеку, что сразу же на порядок увеличило его опасность.

Как сообщал OBOZREVATEL:

За сутки 30 января в Китае резко возросло количество погибших из-за коронавируса 2019-nCoV.

Число жертв рекордно увеличилось на 43 человека, всего погибших по состоянию на утро 31 января – 213 человек.

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