Киевская власть уже заказала экспресс-тесты на коронавирус, которые будут использовать в аэропортах "Борисполь" и "Жуляны".

Об этом в эфире "Свободы слова" с Савиком Шустером заявил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, результаты становятся известны уже через 30-40 минут после использования.

"Только лишь вчера прошли препараты экспресс-тестов, которые на протяжении 30, максимум 40 минут могут уже дать подтверждение, человек болен на коронавирус или нет. Как только вчера прошли испытания, мы заказали эти препараты, я дал задание, чтоб такие препараты экспресс-тестов будут установлены в воздушных воротах города Киева, в "Борисполе" и в "Жулянах" в связи с тем, чтобы тех людей, которые имеют симптомы, выявить", - объяснил мэр.

Помимо того, по словам Кличко, в киеве проводятся превентивные меры и обрабатывают общественный транспорт.

Виталий Кличко Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпидемия COVID-2019 уже прошла свой пик, о чем свидетельствует сокращение количества новых случаев заражения.

Эксперты заявили, что самым опасным был период с 23 января по 2 февраля.

Также в ВОЗ заверили, что несмотря на то, что коронавирус обладает потенциалом пандемии, на данном этапе неконтролируемого глобального распространения болезни нет.

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