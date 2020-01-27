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/ Пульмонология

Кашель ни при чем: врач назвала главный симптом коронавируса

2.2т
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Семейный врач Рита Гофман рассказала, что коронавирус-2019-nCoV характеризуется не кашлем.

"Люди боятся кашля и боли за грудиной. На самом деле, пневмония, вызванная коронавирусом, характеризуется не кашлем. Она характеризуется воспалением сосудов легких, а это совсем другое", – пояснила она OBOZREVATEL.

"Очень сильная интоксикация, очень высокий уровень температуры и нехватка воздуха. Не кашель, а тяжело дышать. Потому что поражаются не воздухоносные пути, а сосуды", – подчеркнула она.

Кашель не является основным симптомом коронавируса, сказала врач

Кашель не является основным симптомом коронавируса, сказала врач

В то же время медик заметила, что, хотя коронавирус не является гриппом, "когда он протекает тяжело, тяжесть его течения обусловлена тем же, чем обусловлена тяжесть течения птичьего или свиного гриппа. Например, у многих он может протекать с тошнотой и рвотой. Практически такая же картина, как при тяжелом гриппе".

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Как писал OBOZREVATEL, от коронавируса в Китае уже скончался 81 человек, число зараженных достигло 2744. Смертельный коронавирус добрался до Австралии, Малайзии и Франции. В Украине подтвержден один случай заражения коронавирусом другого штамма.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Коронавирус 2019-nCoV Эксклюзив
Персона
Рита Гофман
Место
Украина
Тег
вирус
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