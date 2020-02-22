Кто придумал карантин: чего ждать и могут ли его объявить в Украине из-за коронавируса

В Италии уже ввели карантин в связи с жертвами коронавируса. Не смотря на то, что там скончалось два человека, жителей трех городов призвали оставаться дома.

Врачи говорят, что жесткие меры по карантину будут введены в Украине в случае массового распространения инфекции. В таком случае могут изолировать людей и закрывать города.

Подробнее о том, как выглядит карантин и откуда пошло это понятие – читайте в OBOZREVATEL.

В Италии ввели карантин

В Италии вторая жертва коронавируса. В провинции Ломбардия от Covid 19 скончалась женщина. Тест показал, что в ее организме есть опасный вирус, но результаты стали известны уже после ее смерти.

В Италии объявили карантин DW

Первой жертвой был 78-летний мужчина в провинции Венето, который в начале февраля встречался с человеком из Китая. Также известно, что в Венето есть еще один инфицированный, это жена друга итальянца. Также заразились медики и пациенты больницы, куда пришел мужчина с жалобами на симптомы.

Теперь итальянские власти объявили карантин. Советник по вопросам здравоохранения Ломбардии Джулио Галлера обратился к жителям трех городов – Кодоньо, Кастильоне д’Адда и Казальпустерленго – чтобы они не выходили из дома.

В северной Италии отменяют массовые мероприятия, включая и мессы. Закрывают бары, школы и другие общественные места. А национальная железная дорога заявила, что их поезда не будут останавливаться на трех станциях, чьи населенные пункты находятся в зоне карантина.

Карантин Восточный проект

Где придумали “карантин”

Интересно, что само понятие карантин пошло из Италии. Само слово карантин означает “из сорока дней состоящее”. Впервые его использовали в XIV веке в Венеции. Тогда 40 дней не позволялось суднам из других стран заходить в порт. Они должны были встать на якорь подальше от берега. И только после 40 дней им разрешалось разгружаться.

Всего четыре века спустя это слово приобрело свое нынешнее значение. Чаще всего при опасных инфекционных болезнях, таких как оспа или чума, карантин длился 40 дней.

Какие меры используют при карантине

Эксперты рассказали нам как может проходить карантин в Украине. По словам начальника ГУ Госпотреб службы Киева Олега РУбана, в случае выявления опасного вируса в каждом регионе вводится оперативный план.

Новый вирус Украинская правда

“Сегодня коронавирус отнесен к группе опасных вирусов. В случае выявления заболевшего на его территории вводятся карантинные мероприятия. Территорию определяет эпидемиологическое расследование. Это может быть жилье, место работы или учебы. Например, в Италии обнаружили, что умерший имел контакты с 600 людьми. Поэтому на всех них и их территории ввели ограничительные меры.. Поскольку вирус не знает границ, передается воздушно-капельным путем, поэтому и меры жесткие”, – говорит Рубан.

При коронавирусе инкубационный период длится 14 дней, поэтому в течение этого времени за всеми этими людьми ведется наблюдение. Их обследуют и в случае появления симптомов сразу госпитализируют.

В местах их пребывания вводят охрану, людей ограничивают в общении, проводят дезинфекцию, уборку, обрабатывают канализационные стоки.

“Если в городе обнаружат много заболевших, то город закрывается. Никто туда не сможет въехать и выехать. У нас такое было в Николаеве в 2003, 2006 когда была холера. В Одессе в 1968 году. Так сейчас делают и в Ухане”, – говорит Рубан.

В Ухане людей проверяют на улице Амител

В таком случае город закрывается, в нем не работают учреждения – все направлено на то, чтобы ограничить контакты людей. Те, кто контактировал с пациентами не могут выходить на улицу, они находятся у себя дома, под наблюдением.

Каждая страна может принимать свои жесткие меры. Как, например, в Китае. Там люди на улицу могут выходить по карточкам, несколько раз в неделю. Если на улице увидят человека, который решил выйти не в свое время, то его могут задержать.

Также в общественном транспорте Уханя всех отслеживают по электронным удостоверениям – кроме талончика, ты должен отметить и документ. В случае, если среди пассажиров окажется зараженный, то всех, кто ехал с ним в транспорте будут искать и тоже проверять.

Бушует грипп, а боимся коронавируса

Врач-инфекционист Игорь Марков также говорит о том, что сроки карантина зависят от инфекции.

“Сроки карантина зависят от вида инфекции. Что касается коронавируса, то этот срок составляет 14 дней, потому что столько времени длится инкубационный период. В среднем карантин может составлять от 4 до 7 дней. Его применяют для того, чтобы вирус не передавался воздушно-капельным путем.

Например, те кто вернулся из Ухани, будут находиться на карантине. А вот их соседей ни на какий карантин отправлять не нужно”, – говорит Марков.

В санатории в Новых Санжарах сейчас находятся украинцы и иностранцы из Ухани ТСН

Врач отмечает, что то что сейчас происходит в Италии очень похоже на панику. “Это такая же паника как в Новых Санжарах. У нас в Украине сейчас эпидемия гриппа, умерло около 30 человек. И только 300 тысяч украинцев привиты от гриппа, и никто ничего не боится. А коронавируса у нас нет, но мы его боимся”, – говорит Марков.

Врач отмечает, что эпицентр, где инфекция передается воздушно-капельным путем, находится в Китае. “За пределами Китая выявлено только 100 случаев передачи вируса воздушно-капельным путем. Это очень мало на фоне заболевших”, – отмечает врач.

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