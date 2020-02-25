Карантин в Новых Санжарах: Скалецкая доложила о состоянии эвакуированных. Видео

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что украинцы и иностранцы, эвакуированные из Китая в санаторий в Новых Санжарах, чувствуют себя хорошо.
В видеообращении, опубликованном на странице главы ведомства в Facebook, Скалецкая заверила, что признаки ОРВИ не проявились пока ни у кого (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца новости).
Санаторий "Новые Санжары"
"Рада сообщить, что у всех, кто находится в обсервации в санатории “Новые Санжары”, нет признаков ОРВИ. Все чувствуют себя хорошо", – сказала министр.
Как сообщал OBOZREVATEL, в поселке Новые Санжары Полтавской области 20 февраля более 2 тысяч человек заблокировали дорогу для проезда автобусов с эвакуированными из китайского города Ухань, где бушует смертельный коронавирус.
Между силовиками и местными жителями произошли масштабные столкновения –пострадали 10 человек.
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