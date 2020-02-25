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/ Пульмонология

Карантин в Новых Санжарах: Скалецкая доложила о состоянии эвакуированных. Видео

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Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что украинцы и иностранцы, эвакуированные из Китая в санаторий в Новых Санжарах, чувствуют себя хорошо.

В видеообращении, опубликованном на странице главы ведомства в Facebook, Скалецкая заверила, что признаки ОРВИ не проявились пока ни у кого (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца новости).

Санаторий "Новые Санжары"

Санаторий "Новые Санжары"

"Рада сообщить, что у всех, кто находится в обсервации в санатории “Новые Санжары”, нет признаков ОРВИ. Все чувствуют себя хорошо", – сказала министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в поселке Новые Санжары Полтавской области 20 февраля более 2 тысяч человек заблокировали дорогу для проезда автобусов с эвакуированными из китайского города Ухань, где бушует смертельный коронавирус.

Между силовиками и местными жителями произошли масштабные столкновения –пострадали 10 человек.

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Тема
Коронавирус
Персона
Зоряна Скалецкая
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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