Превентивные меры для недопущения коронавируса в Украине аналогичны тем, что применяют при гриппе. Сейчас действует только одна из них – некоторые учебные заведения закрыли на карантин.

В комментарии OBOZREVATEL глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал, что в каждом регионе предусмотрено три сценария действий – для нормальной ситуации, для эпидемии и для пандемии.

Сейчас наблюдается волна заболеваемости гриппом и ОРВИ, из-за чего в регионах могут закрывать школы, лицеи, ВУЗы на карантин. В Киеве именно такую меру и применили – 5 февраля было закрыто около 200 школ.

"Сейчас мы находимся в волне заболеваемости по гриппу и ОРВИ. Коронавирус тоже относится к этим инфекциям. При отсутствии посещаемости школ, лицеев, ВУЗов, было принято решение в Киеве приостанавливать учебу и переходить на дистанционное обучение. Каждый регион принимает свои решения", – рассказал Рубан.

Олег Рубан

В случае, если будет угроза эпидемии (как по гриппу, так и по коронавирусу), то будут отменяться и массовые мероприятия.

"Это только когда будет угроза эпидемии по гриппу, то действительно, вводятся ограничения по мероприятиям в общественных местах. По коронавирусу точно такие же меры. Сейчас ситуация стабильная и все контролируется", – заявил Рубан.

Еще одним способом избежать заражения могло бы быть информирование населения об опасностях и советы по поведению. В этом ключе Рубан посоветовал одно – поменьше контактировать с потенциально зараженными.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что новый коронавирус COVID-2019, вспышка которого произошла в Китае, обладает потенциалом пандемии, однако на данном этапе неконтролируемого глобального распространения болезни нет.

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