Кальяны, вейпы и сигареты: названа реальная опасность для здоровья

Альтернативные способы курения (вейпы, кальяны и др.) вредны для легких. Их мнимая "безопасность" – просто маркетинговый прием.

Об этом в эфире ObozTV рассказала врач-пульмонолог высшей категории Виктория Ялтонская. Она отметила, что достаточного количества исследований по этой теме пока не собрано, однако во врачебной практике проблемы фиксируются все чаще.

По словам Ялтонской, если при традиционном курении одним из факторов риска было хроническое обструктивное заболевание легких, то теперь "портрет курильщика" поменялся.

"Сейчас это бронхиолиты с кровохарканьем, надсадным сухим кашлем", – уточнила медик.

"Как пульмонолог я последние 2-3 года консультирую молодых пациентов, которые перешли на альтернативные способы курения. И достаточно часто, особенно после курения кальяна накануне вечером, они приходят с очень специфическими жалобами", – поделилась она.

Ялтонская констатировала, что "проблема есть, и она немаленькая". "Несмотря на то, что говорят производители. Лучше от этого уходить", – посоветовала врач.

Одна сигарета парализует очищение легких на 8 часов

Также Ялтонская объяснила опасность "традиционного" курения.

"Образно: одна выкуренная сигарета парализует очищение легких на 8 часов. Т.е. три выкуренных сигареты в течение суток – и изо дня в день легкие не очищаются", – подчеркнула она.

Пульмонолог описала механизм, который помогает организму очищаться и объяснила, почему не у всех людей он работает:

"Легкие, бронхи и верхние дыхательные пути выстланы слизистыми оболочками. Зачем нужна слизь? Это своеобразный барьер между нашей внутренней средой и наружной. Основная функция слизи – чтобы туда прилипало то, что мы вдыхаем (вирусы, бактерии, пылевые частицы и прочее)".

"Дальше это должно как-то очищаться. Существует природный механизм – мукоцилиарный клиренс. На слизистых оболочках есть реснички, которые эту слизь как эскалатор в одном направлении поднимают. Если человек живет в хороших экологических условиях, не курит, у него это происходит самопроизвольно. Когда нарушаются эти процессы – за счет заболеваний, экологии, курения, приема препаратов – человек начинает отхаркиваться. Если уже и этот механизм не срабатывает, то возникает кашель", – рассказала Ялтонская.

MedicalNewsToday

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