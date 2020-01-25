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/ Пульмонология

Как защититься от коронавируса: в ВОЗ назвали 6 правил

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Во Всемирной организации здравоохранения ввели новые рекомендации, как защититься от коронавируса 2019-nCoV, который распространяется из Китая.

Передача нового вируса от человека к человеку была подтверждена, однако эпидемиология на данный момент изучена недостаточно, чтобы окончательно установить его клинические особенности, сообщили на сайте ВОЗ.

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Как защититься от коронавируса

Как защититься от коронавируса

Факты

Организация дала такие рекомендации:

  • часто и тщательно мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептическим средством;

  • при кашле и чихании прикрывать рот и нос салфеткой, а после использования немедленно ее выбрасывать;

  • тщательно готовить пищу, особенно мясо и яйца;

  • избегать контакта с людьми, которые имеют симптомы гриппа или простуды;

  • не контактировать с дикими или домашними животными;

  • в случае повышения температуры, кашля и затруднения дыхания немедленно обратиться к врачу, сообщить об истории путешествий.

Путешественникам, которые контактировали с зараженными коронавирусом людьми, рекомедуют избегать поездок и перелетов в течение инкубационного периода - 14 дней, а также находиться под постоянным наблюдением медиков.

При этом в ВОЗ подчеркнули, что ограничение международного трафика - ненужная мера.

Ранее OBOZREVATEL писал, что представители Министерства здравоохранения Украины заявили, что в стране были зафиксированы три подозрения на заражение новым смертельным коронавирусом из Китая.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус 2019-nCoV
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